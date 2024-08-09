昔請孫曉雅吃雞排 盧秀燕今為AIT處長谷立言送上刈包與珍奶
前美國在台協會（AIT）處長孫曉雅離任後，新任處長谷立言（Raymond Greene）一行人昨（8）日拜會台中市政府，和市長盧秀燕就經濟、科技、文化和人文等議題進行交流。盧秀燕提及她日前訪美西，相信未來與美國各界可開創更多合作空間，得知谷立言是台灣女婿，她特別準備刈包與珍奶等台灣美食讓訪賓們享用。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕向訪客們提到，她7月訪美時，拜訪西雅圖市及姊妹市塔可瑪市、康他哥斯大郡、聖地牙哥、友好城市庫比蒂諾市等，關心在美發展的台中企業。雖因凱米颱風襲台緊急返國坐鎮指揮防災，但颱風過後信守承諾繼續行程，與姊妹市、美國友人及僑胞熱絡互動交流，成功地推動城市外交、行銷科技台中。
盧秀燕表示，台中在美國有18個姊妹市及友好城市，與美國各城市在經貿、文教等各領域互動密切，尤其台中是科技重鎮，光學、半導體、精密機械、AI、電動車等產業蓬勃發展，吸引美光、台積電加碼投資；市府積極打造健全投資環境，相信未來與美國各界可開創更多合作空間，盼未來持續深化交流合作。
盧秀燕去年曾為孫曉雅帶逛一中街商圈，品嚐最出名的雞排、烙餅和豐仁冰，昨天拜會時間適逢下午茶時段，盧秀燕得知谷立言是「台灣女婿」，欣賞並了解台灣文化，尤其是台灣美食，特別指示所屬準備刈包與珍奶讓訪賓們享用，並邀請谷立言參加今年10月的「台中爵士音樂節」20周年慶。