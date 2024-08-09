子瑜射箭影片還在傳！一拉弓美到像AI假人 粉絲：每4年回歸一次
巴黎奧運射箭項目的賽事雖然已經全部結束，但韓團TWICE成員周子瑜過去射箭的美貌，每屆奧運都會被翻出來討論，甚至還有人誤把子瑜當成奧運射箭選手或是AI生成的美女，讓網友笑說：「每隔4年就回歸一次的子瑜！」
記者楊穎軒／綜合報導
日前巴黎奧運舉行射箭賽事，網路上便出現不少子瑜拉弓的的影片，內容為2019年子瑜和TWICE團員錄製新年特輯節目，或是中秋特別節目、第17屆《偶像明星運動會》的畫面，新年特企中，子瑜三度射中紅心，最後奪得銀牌，不過粉絲關注的不是成績，而是女神射擊時鏡頭給的大特寫，當時就有網友看了直呼：「天殺！太正了」、「已擊中我的心！」
拉弓畫面美到像AI生成 好萊塢導演忍不住轉發
如今子瑜射箭的舊影片隨著本屆奧運又被轉傳，可見她綁著高馬尾，穿黑色鎧甲，全神貫注地拉弓，精緻臉孔、柔美氣質讓人很難不分心，也有長髮披肩瞄準紅心的片段，殺傷力不小，無愧「國際美人」封號，連電影《雷神索爾3》導演泰卡瓦提提和《麻辣賤諜》導演保羅費格都曾經在X上轉發影片。
今年奧運，PTT網友再度熱議子瑜的射箭英姿，「子瑜真的美的很自然」、「子瑜是女神本人」、「Meta認證的AI美貌」、「好想她代表我們台灣參加奧運喔」、「歷年的圖，竟然參加了五次嗎？造型太神了！好像真的弓箭手」、「子瑜出圈的射箭影片好多，還不是同一場」、「每天早上都要看三次」、「子瑜是女神本人」、「又點進去看了一次，真的有夠漂亮！」