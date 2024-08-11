9歲童1年長高10公分！就醫揪出腦腫瘤　醫：男孩性早熟比女孩費心

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李翊誠表示，男童9歲前若睪丸變大、長陰毛、長青春痘等，都要注意是否性早熟，而醫師在診間會用睪丸測量器檢查是否進入青春期；通常睪丸發育1年後會開始長陰毛、陰莖變長，發育3年後會開始變聲、長喉結。
一般若男生年紀小且1年內抽高8~10公分，家長需擔心接下來1年是否變聲，當變聲進入第2年，將進入生長減速期，1年平均成長5~6公分；變聲進入第3、4年後，則幾乎停止生長，骨齡密合達成人身高。
李翊誠指出，男、女性早熟成因大不相同，女生幾乎都是中樞性性早熟，其中90%不明原因，僅10%與腦部疾病相關，而男生性早熟60%為週邊性性早熟，成因多如下：
■不正常釋放雄性荷爾蒙：睪丸腫瘤、生殖細胞瘤、肝母細胞瘤。
■不正常釋放腎上腺雄性荷爾蒙：腎上腺腫瘤、先天性腎上腺皮質增生症。
■其他原因: 嚴重甲狀腺低下、過度使用塑化劑或性荷爾蒙產品。
而男生即使檢測出中樞性性早熟，其成因仍與女生不同，需積極排除腦部病灶如中樞水腦、良性異構瘤（harmatoma）、腦下垂體腫瘤或生殖細胞瘤，也要確認有無癲癇、腦壓增加造成的慢性頭痛與嘔吐、腦傷或感染、腦性麻痺等。
李翊誠表示，門診常有家長抱怨男童在班上身材最矮，但仔細評估身高，在全台男童仍屬50百分位，所以家長需反思孩子是否真有問題，或是別人有問題，若過度發展，常與肥胖、性早熟有關，尤其男生性早熟，長過高背後多隱藏器官或腫瘤等重大病灶，不得不慎。