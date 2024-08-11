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9歲童1年長高10公分！就醫揪出腦腫瘤　醫：男孩性早熟比女孩費心

▲9歲男童1年快速長高近10公分，家長帶到大醫院檢查，發現有神經纖維瘤，（示意圖／取自PhotoAC）
▲9歲男童1年快速長高近10公分，家長帶到大醫院檢查，發現有神經纖維瘤，（示意圖／取自PhotoAC）

家庭消費中心／綜合報導

小建今年9歲，最近1年快速長高近10公分，快要追上11歲的哥哥，家長擔心兩兄弟健康，帶到大醫院檢查，發現2人都有神經纖維瘤，但哥哥發育正常，小建則不僅長得高，睪丸發育也已接近成人，且骨齡進展已至12歲，為此醫師安排腦部斷層掃描，證實小建腦中有多發性腫瘤，才導致下視丘、腦下垂體異常釋放青春期荷爾蒙。

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國泰醫院、內湖國泰診所小兒科主治醫師李翊誠說，全球女性的性早熟發生率是男性的10倍以上，因為女生性徵易觀察，若8歲前胸部發育，會很快就醫檢查，而男生青春期一般從9歲後啟動，第一個性徵是睪丸變大，但怎樣算有發育，多數家長不清楚，許多男孩都是家長驚覺突然變聲，才意識到性早熟。

李翊誠表示，男童9歲前若睪丸變大、長陰毛、長青春痘等，都要注意是否性早熟，而醫師在診間會用睪丸測量器檢查是否進入青春期；通常睪丸發育1年後會開始長陰毛、陰莖變長，發育3年後會開始變聲、長喉結。

▲中醫師表示，想要轉骨長高一定要醫師的諮詢下進補，不然補錯可能會性早熟。（圖／ShutterStock）
▲全球女性的性早熟發生率是男性10倍以上，但女生性徵易觀察，若8歲前胸部發育會很快就醫檢查，而許多男孩都是家長驚覺突然變聲，才意識到性早熟。（示意圖，非當事人／取自ShutterStock）
一般若男生年紀小且1年內抽高8~10公分，家長需擔心接下來1年是否變聲，當變聲進入第2年，將進入生長減速期，1年平均成長5~6公分；變聲進入第3、4年後，則幾乎停止生長，骨齡密合達成人身高。

李翊誠指出，男、女性早熟成因大不相同，女生幾乎都是中樞性性早熟，其中90%不明原因，僅10%與腦部疾病相關，而男生性早熟60%為週邊性性早熟，成因多如下：

■不正常釋放雄性荷爾蒙：睪丸腫瘤、生殖細胞瘤、肝母細胞瘤。

■不正常釋放腎上腺雄性荷爾蒙：腎上腺腫瘤、先天性腎上腺皮質增生症。

■其他原因: 嚴重甲狀腺低下、過度使用塑化劑或性荷爾蒙產品。

而男生即使檢測出中樞性性早熟，其成因仍與女生不同，需積極排除腦部病灶如中樞水腦、良性異構瘤（harmatoma）、腦下垂體腫瘤或生殖細胞瘤，也要確認有無癲癇、腦壓增加造成的慢性頭痛與嘔吐、腦傷或感染、腦性麻痺等。

李翊誠表示，門診常有家長抱怨男童在班上身材最矮，但仔細評估身高，在全台男童仍屬50百分位，所以家長需反思孩子是否真有問題，或是別人有問題，若過度發展，常與肥胖、性早熟有關，尤其男生性早熟，長過高背後多隱藏器官或腫瘤等重大病灶，不得不慎。

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