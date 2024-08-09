落日飛車上IU節目帶義美小泡芙外交！曝1亮點：她最愛巧克力口味
南韓國民歌手IU（李知恩）熱愛台灣零食「義美小泡芙」，粉絲們都知道，IU每次來到台灣總被拍到手上提著小泡芙。日前台灣樂團落日飛車登上IU個人綜藝時，也帶上了IU最愛的義美小泡芙當伴手禮，事後落日飛車還PO出與IU的合照向歌迷認證，確定IU最愛的就是巧克力口味！
記者史平旭／綜合報導
作為義美小泡芙「行走代言人」的IU，日前來台灣演唱時，即使在彩排也都抱著義美小泡芙不鬆手，嘗過各種口味後IU還是最愛巧克力，過去在機場也不止一次被拍到拎著粉絲送的小泡芙。近日，IU邀請台灣樂團落日飛車出演個人節目《IU的調色盤》時，身為台灣人的落日飛車也掏出義美小泡芙送給IU，事後落日飛車還在Thread上曬出合照，寫下：「IU說她最喜歡的口味是巧克力，以後大家不要送錯了」，貼心提醒粉絲，只見照片中IU抓著最愛的巧克力小泡芙，閉眼甜笑，比出臉頰愛心，看起來相當幸福。
台灣國民級小零食「義美小泡芙」深深擄獲一眾韓國偶像的心，就連拒收禮物的BLACKPINK成員Jennie也被拍到過獨獨收下義美小泡芙，爆紅韓劇《背著善宰跑》的女主角金惠奫也曾收到過來自台灣粉絲贈送的小泡芙。讓許多台灣KPOP粉忍不住笑說：「義美小泡芙在韓國偶像間出鏡率也太高」、「義美小泡芙簡直變成KPOP外交零食了！」