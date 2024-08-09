奧運跆拳道／場上驚見「女神級台灣裁判」！超狂背景起底震撼全場

林郁婷金牌戰波蘭對手開嗆！限動發1張圖超無知　觀眾翻譯全傻眼

▲台灣拳后「林郁婷」將在8月11日凌晨3時30分出戰巴黎奧運57公斤級金牌戰，有望替中華隊再奪一面金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳后「林郁婷」將在8月11日凌晨3時30分出戰巴黎奧運57公斤級金牌戰，有望替中華隊再奪一面金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣拳后「林郁婷」將在8月11日凌晨3時30分出戰巴黎奧運57公斤級金牌戰，對手是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），林郁婷有望替中華隊再添一枚金牌。不過金牌戰都還沒開打，這位波蘭女將日前竟然在限時動態發出一篇圖文，說自己是「最後一個爭奪金牌的女人」，讓台灣網友非常擔憂表示：「真的這麼輸不起請退賽好不好？」

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有網友在「Dcard」貼文指出「因為好奇林郁婷金牌戰的對手，所以跑去看塞雷梅塔的IG限時動態，結果她轉發一張圖文，好奇用ChatGPT去翻譯看看，圖片上教練竟然對拳擊手說她是『最後一個爭奪金牌的女人』這翻譯看起來真的很不妙，不敢想像林郁婷可能又要面對那種無知的人做出的性別歧視或怪異舉動，希望有多一點人可以到場幫林郁婷聲援」

以下是該圖片利用ChatGPT翻譯中文的全文：

教練先說：「我有兩個消息，一個好消息和一個壞消息」
拳手回應：「從好消息開始」
教練再說：「決賽要到週六才進行，你可以休息一下」
拳手反問：「那壞消息呢？」
教練回答：「你是最後一個爭奪金牌的女人」
拳手面露驚訝地說：「哦！靠」

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▲林郁婷拳擊金牌戰對手波蘭小將塞雷梅塔在IG開嗆，稱她是「最後一個爭取金牌的女人」嘲諷，還帶上吐舌頭的表情，讓台灣網友超火大。（圖/Dcard）
貼文曝光後不少網友紛紛回應「這麼有意見拜託這些人都退賽好不好」、「波蘭小將真的抱歉了，我們台灣女兒林郁婷決賽會打爆妳」、「真的輸不起麻煩退賽好嗎，丟臉死了」、「不認同奧委會的評斷，到底參加什麼奧運啊？沒有運動家精神不要來比賽」、「怎麼在奧運這種最高殿堂上還可以那麼沒水準啊。」而目前塞雷梅塔不明原因已經將該圖片刪除。

林郁婷金牌戰對手是誰？年僅20歲參加省議會選舉

而林郁婷這回在巴黎奧運金牌戰的對手，就是來自波蘭的塞雷梅塔，身高165公分，年僅20歲，5歲時開始練習空手道，之後才專攻拳擊，過去她曾經在2023年歐洲運動會57公斤級奪下第5名，在波蘭也是小有名氣的運動員。

值得一提的是，今年塞雷梅塔還曾經參加過盧布林省議會選舉，但最終沒有當選。本屆巴黎奧運一路打進金牌戰，也確定已經有獎牌，將要替波蘭奪下32年來首面奧運拳擊獎牌。林郁婷與她的賽事將在8月11日凌晨3時30分開打！請大家為「台灣女兒」、中華隊林郁婷集氣加油，祝福勇奪金牌。

▲（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷與波蘭塞雷梅塔金牌戰，將在8月11日凌晨3時30分開打！請大家為「台灣女兒」、中華隊林郁婷集氣加油，祝福勇奪金牌。（圖／中華奧會提供）

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