林郁婷金牌戰波蘭對手開嗆！限動發1張圖超無知　觀眾翻譯全傻眼

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以下是該圖片利用ChatGPT翻譯中文的全文：
教練先說：「我有兩個消息，一個好消息和一個壞消息」
拳手回應：「從好消息開始」
教練再說：「決賽要到週六才進行，你可以休息一下」
拳手反問：「那壞消息呢？」
教練回答：「你是最後一個爭奪金牌的女人」
拳手面露驚訝地說：「哦！靠」
貼文曝光後不少網友紛紛回應「這麼有意見拜託這些人都退賽好不好」、「波蘭小將真的抱歉了，我們台灣女兒林郁婷決賽會打爆妳」、「真的輸不起麻煩退賽好嗎，丟臉死了」、「不認同奧委會的評斷，到底參加什麼奧運啊？沒有運動家精神不要來比賽」、「怎麼在奧運這種最高殿堂上還可以那麼沒水準啊。」而目前塞雷梅塔不明原因已經將該圖片刪除。
林郁婷金牌戰對手是誰？年僅20歲參加省議會選舉
而林郁婷這回在巴黎奧運金牌戰的對手，就是來自波蘭的塞雷梅塔，身高165公分，年僅20歲，5歲時開始練習空手道，之後才專攻拳擊，過去她曾經在2023年歐洲運動會57公斤級奪下第5名，在波蘭也是小有名氣的運動員。
值得一提的是，今年塞雷梅塔還曾經參加過盧布林省議會選舉，但最終沒有當選。本屆巴黎奧運一路打進金牌戰，也確定已經有獎牌，將要替波蘭奪下32年來首面奧運拳擊獎牌。林郁婷與她的賽事將在8月11日凌晨3時30分開打！請大家為「台灣女兒」、中華隊林郁婷集氣加油，祝福勇奪金牌。
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