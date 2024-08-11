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嘴角裂超痛！唇疱疹還是口角炎　專家教「正確辨認、用藥眉角」

▲若是嘴角紅腫、乾裂、刺痛，到底是唇疱疹還是口角炎？醫師教正確辨認。（示意圖／取自pixabay）
▲若是嘴角紅腫、乾裂、刺痛，到底是唇疱疹還是口角炎？醫師教正確辨認。（示意圖／取自pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

許多人都有嘴角紅腫、乾裂、刺痛的經驗，到底是唇疱疹還是口角炎？食藥署表示，雖然兩者都是在嘴唇上的疾病，成因及治療方式卻大同，民眾若發現有成群水泡，多半不會是口角炎，用藥應遵循醫師處方，不過這兩種疾病都與免疫力下降息息相關，唯有落實健康生活，強化免疫系統，才能有效預防唇疱疹、口角炎。

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針對唇疱疹，食藥署指出，為單純疱疹病毒（Herpes Simplex Virus, HSV）感染引起，首次感染時不一定出現症狀，但會潛伏在神經節，等待下次發作的時機。

唇疱疹易發作於免疫力下降時，病程約7至15天，分為刺痛期、水泡期、潰瘍期及結痂期4階段，最初會在嘴唇邊緣小部分發紅、腫脹，再形成群聚水泡，水泡破掉後進入潰瘍期，潰瘍傷口會形成結痂，待結痂掉落才逐漸癒合。

醫師建議，如果嘴唇常乾燥脫皮，要先看看自己是否有舔嘴習慣。（圖／擷取自pixabay）
▲若缺乏營養所引起的口角炎，可藉由補充營養素改善，也可塗抹護唇膏，保護嘴角皮膚避免過度摩擦。（圖／取自pixabay）
對於口角炎，食藥署表示，可能是營養不良、細菌、病毒或黴菌感染及刺激或過敏導致，症狀包含嘴角脫皮流血、發癢紅腫、糜爛發白，有時張口會拉扯嘴角傷口而引發疼痛，但與唇疱疹明顯不同的是，口角炎不會出現成群水泡，也不具傳染力。 

食藥署指出，由於唇疱疹發病原因為病毒感染，可在醫師指示下使用外用藥膏（Acyclovir）、服用抗病毒口服藥（Acyclovir、 Famciclovir、 Valciclovir），若及早治療，可緩解症狀並縮短病程。

至於口角炎的治療，則根據成因不同，治療方式也有差異，若缺乏維生素B群、鐵、葉酸等，引起營養不良性口角炎，可藉由補充營養素改善，也可塗抹護唇膏，保護嘴角皮膚避免過度摩擦；若是因細菌、病毒或黴菌感染引發口角炎，則須透過醫師處方使用抗微生物藥膏，或服用抗微生物藥品以助傷口癒合。 

食藥署強調，無論是唇疱疹或口角炎，都與免疫力有關，尤其唇疱疹痊癒後，病毒仍會潛藏在神經節內，並在免疫力下降時活化，須養成良好生活習慣、勤洗手、均衡飲食及充足睡眠，並搭配適度運動，以免唇疱疹和口角炎有機會找上門。 

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