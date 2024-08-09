無畏中國車來台洗產地　經濟部：台灣汽車2優勢很強　看好ICT能量

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新制做法針對國內業者如選擇要引進的車款包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者均納入管理機制內。車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%，對於新制上路前已上市車款和即將上市車款也將要求在地化供應鏈合作價值比率。
楊志清表示，台灣的汽車零組件有2大強項，首先，零組件符合歐美售後服務品質規範，車燈、板金、保險桿等，皆為國際認可；第二，台灣ICT產業結合國內車廠的能力佳，汽車電子在去年達到4千億的產值，比整車產業產值都還要來得高，主要具體的能量展現包括智慧座艙上、觸控面板，以及智慧輔助駕駛等。
面對中國低價競爭，台灣傳統汽車零組件業須不斷提升附加價值，楊志清舉例，在車燈內部加入攝影鏡頭、使座椅能夠偵測駕駛人的重量、在輪台上嵌入能偵測損耗程度的芯片。事實上，台灣汽車零組件已成功在國際上展露頭角，且與歐美車商合作，顯示出台灣已在產業中走出屬於自己的一條路。
經濟部長郭智輝日前曾在專訪中提到，要整合國內電動車IC零組件的產業能量，鎖定物流、大巴士等大型運具市場，外界關切是否有具體補助或相關推動計畫？
楊志清指出，台灣的IC與伺服器製造能量備受全球肯定，且可在車用方面取的應用市場，過去台灣IC業也與車廠合作研發，經濟部與交通部也曾祭出「3年10項國產化的智慧電巴」目標，當中的「智慧化系統」項目即結合國內ICT業者能量，增加安全性輔助駕駛功能，例如車前車後攝影裝置，用以解決視線阻礙。
他表示，國際上的電巴、貨卡產業仍有缺口，台灣若能整合相關能量，並導入到車廠，必能再次闖出一片天。