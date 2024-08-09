科技圈到奧運體育圈！都市傳說乖乖黑科技 護身符成另類護國神山
「舉重女神」郭婞淳昨（8）日在巴黎奧運女子舉重59公斤賽事上拿下銅牌，場邊郭婞淳團隊手上出現國民零食「綠乖乖」讓台灣人會心一笑！事實上綠色乖乖源起於科技業，原本是科技圈的「都市傳說」，認為擺上綠色乖乖可讓機台暢行無阻，台積電就曾推出限定版的「綠色金順乖乖」，就連超微執行長蘇姿丰來台，也手拿「蘇媽版特大號綠乖乖」與工作人員合影留念。另外，台電、國軍都推出聯名紀念版，深受大家喜愛。
記者許家禎／台北報導
綠色包裝的乖乖，其實是「奶油椰子」口味，在機械設備上擺放「綠色乖乖」，是科技業過去多年來不成文的傳統，也是台灣一項獨有的特殊文化，主要是由於零食名稱「乖乖」之意，盼擺放後能「讓設備乖乖運作」，乖乖也因此成為可破例帶進機房的食物。
至於「機器放乖乖」的迷信到底從什麼時候開始已經不可考，但最早在2008年就有相關報導，原先從科技電子業開始，逐漸擴展到其他行業，被廣泛放在工廠、機台、資料中心、研發等地方。
而擺放乖乖有一定的「規矩」，除了大家熟知的「外包裝必須是綠色」，否則黃色、紅色乖乖恐造成反效果之外，千萬不能讓機台上的乖乖過期，且在因快過期要更換前，切勿隨便移動它，再餓也都不能打開來吃，過去曾有過因吃掉乖乖後發生設備異常事件而登上新聞版面。
綠色乖乖流傳在科技圈，護國神山台積電就曾推出限定的「綠色金順乖乖」，綠色包裝上印有電晶體線路，讓科技人很有感，網路上轉售一包從20多元飆到500元。而矽谷半導體女王、超微執行長蘇姿丰，也曾在推特發文PO出自己與「Q版蘇媽」的特大號綠色乖乖的合影。
另外，全球科技圈盛會今年6月初的COMPUTEX展上也推出綠乖乖紀念商品，讓網友幽默表示「要低調吧，怎麼把台灣黑科技秀出來」，也有人認為，不只台積電，乖乖其實也是台灣的護國神山，更是台灣的特有文化，現在就連台電、國軍都推出聯名紀念版。
台電曾在去年夏天用電高峰時推出「台電乖乖」，外包裝上寫著「台灣電力、電利台灣」、「我節電我乖乖」等字句。今年7月底的「漢光40號演習」國軍也推出聯名包，希望實兵操演，都能夠人員、裝備乖乖，操演順利成功。