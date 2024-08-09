奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

巴黎奧運台灣勇奪1金5銅排第46名！體育署公布國光獎金已經破億

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拿下奧運生涯第二面銅牌。（圖／達志影像／美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拿下奧運生涯第二面銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運即將到尾聲，中華隊在本屆奧運已進帳1金5銅，加上前8名選手也可獲得國光獎金，體育署統計，依照國光體育獎章及獎助學金頒發辦法規定，若選手選擇一次領，截至目前為止，預計至少將發出1億1160萬元。台灣舉重女神郭婞淳昨天在巴黎奧運59公斤級摘銅，這也是台灣在這次奧運第6面獎牌，目前累積已有1金5銅，排名第46位，這還不包含已闖進拳擊女子57公斤級金牌戰的林郁婷，因此這次獎牌數已經是僅次於東京奧運，史上第二多。

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國光獎金怎麼領？　可分一次領或終生俸

根據體育署公布的國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運從第1名到第8名均可請領國光獎金，若奧運奪金每人可領到新台幣2000萬元國光獎金、銀牌700萬、銅牌500萬。若選擇月領，金牌12.5萬元、銀牌為3.8萬元、銅牌2.4萬元。

以上屆奧運來看，羽球男雙金牌組合李洋選擇月領12.5萬，等於這次再選擇月領，單月25萬就很足夠，王齊麟若選擇一次領取，可領2000萬元，若選擇月領，每月則有12.5萬元的獎助學金，而他若要購屋，也可直接領取。

拳擊陳念琴、吳詩儀、射擊李孟遠、舉重郭婞淳銅牌都是500萬元，主流運動包括田徑、游泳與體操，則以現行的獎金再加碼1.5倍，因此「亞洲貓王」唐嘉鴻在今年巴黎奧運單槓奪得銅牌，原本500萬再「加碼」將獲得750萬元國光獎金。

根據體育署統計，截至目前為止，若不含林郁婷，國光獎金將發出1億1160萬元（選手獎金9660萬元與教練獎金1500萬元，。以目前來看，中華隊還有機會在剩下3天內搶獎牌。

由於林郁婷目前至少銀牌起跳，甚至有機會爭奪隊史首面拳擊金牌，體育署預估，林郁婷摘金選擇一次領取，可獲得2000萬元獎金，教練獎金500萬元，若為銀牌，選手可領獎助學金700萬元，教練獎金則為300萬元。

▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷在4強打爆土耳其好手！以5:0橫掃晉級金牌戰，國光獎金確定有700萬，有望領到金牌2000萬元。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷在4強打爆土耳其好手！以5:0橫掃晉級金牌戰，國光獎金確定有700萬，有望領到金牌2000萬元。（圖/達志影像/美聯社）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機。（圖／記者朱永強攝）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，兩人可奪4000萬元以上獎金。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌，今將挑戰讓獎牌成色升級。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀拿到銅牌，國光獎金高達500萬以上。（圖／美聯社／達志影像）

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