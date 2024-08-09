巴黎奧運台灣勇奪1金5銅排第46名！體育署公布國光獎金已經破億

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根據體育署公布的國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運從第1名到第8名均可請領國光獎金，若奧運奪金每人可領到新台幣2000萬元國光獎金、銀牌700萬、銅牌500萬。若選擇月領，金牌12.5萬元、銀牌為3.8萬元、銅牌2.4萬元。
以上屆奧運來看，羽球男雙金牌組合李洋選擇月領12.5萬，等於這次再選擇月領，單月25萬就很足夠，王齊麟若選擇一次領取，可領2000萬元，若選擇月領，每月則有12.5萬元的獎助學金，而他若要購屋，也可直接領取。
拳擊陳念琴、吳詩儀、射擊李孟遠、舉重郭婞淳銅牌都是500萬元，主流運動包括田徑、游泳與體操，則以現行的獎金再加碼1.5倍，因此「亞洲貓王」唐嘉鴻在今年巴黎奧運單槓奪得銅牌，原本500萬再「加碼」將獲得750萬元國光獎金。
根據體育署統計，截至目前為止，若不含林郁婷，國光獎金將發出1億1160萬元（選手獎金9660萬元與教練獎金1500萬元，。以目前來看，中華隊還有機會在剩下3天內搶獎牌。
由於林郁婷目前至少銀牌起跳，甚至有機會爭奪隊史首面拳擊金牌，體育署預估，林郁婷摘金選擇一次領取，可獲得2000萬元獎金，教練獎金500萬元，若為銀牌，選手可領獎助學金700萬元，教練獎金則為300萬元。
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