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民眾黨稱「木可」授權金是管理費！時代力量轟：恐違反政治獻金法

▲時代力量呼籲民眾黨主席柯文哲及木可公司公開相關合約與帳目，向社會大眾解釋清楚。（圖／記者朱永強攝）
▲時代力量呼籲民眾黨主席柯文哲及木可公司公開相關合約與帳目，向社會大眾解釋清楚。（圖／記者朱永強攝）

記者呂炯昌／台北報導

政治評論員吳靜怡日前揭露，柯文哲將去年總統大選募款經費，轉入木可公關行銷有限公司的金流手法，網紅「四叉貓」劉宇則指金額逾新台幣3963萬元。對此，政治獻金申報給木可之「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用。不過，時代力量今日提出4點質疑，認為恐違反政治獻金法，呼籲民眾黨主席柯文哲及木可公司公開相關合約與帳目，向社會大眾解釋清楚。

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近期柯文哲的政治獻金專戶與「木可公關行銷有限公司」之間的金流往來引發關注。根據公開資訊，這些往來已違反《政治獻金法》的多項規定。對此，時代力量提出四大疑點，呼籲柯文哲及木可公司公開相關合約與帳目，向社會大眾解釋清楚。

時力指出，疑點一：授權金用途不明。柯文哲政治獻金專戶向木可公司支付了1,300萬台幣的授權金，這一金額卻被稱為「管理費用」，用於木可代為管理的成本費用，如理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等。時代力量指出，這一說法不僅違背會計作帳原則，更令人質疑這筆費用的實際用途。民眾黨的解釋似乎與常識和會計準則背道而馳，必須進一步說明。

時力指出，疑點二：小物管理與費用問題。木可是否也負責管理「木可商店」獨賣的「KP聯名商品」？如果木可未能提供這些商品的管理費用，那麼柯文哲政治獻金專戶實際上是在為木可商店負擔成本，這可能違反《政治獻金法》第20條和第23條的規定。如果木可商店與競選活動有關，則柯文哲的競選活動還可能涉及營利行為，直接違反《政治獻金法》第23條的規定。

時力表示，疑點三：販售所得流向問題。木可除了販售KP聯名商品外，還販售「阿北加油站」的小物。如果這些小物的販售所得沒有流回柯文哲的政治獻金專戶，而是留在木可公司的帳戶中，那木可公司就涉嫌違反《政治獻金法》第10條的規定，即政治獻金應存入專戶的規定。

時力提出，疑點四：授權金的收取問題。柯文哲於2023年5月註冊了「KP」商標，並授權給木可公司。但柯文哲有沒有跟木可收取授權金，至今不得而知。如果柯文哲跟木可收 KP 的授權金，柯文哲政獻又跟木可買 KP 的授權，那就是一個「左手換右手」、「黨庫通帳戶」的恐怖故事了。

時力呼籲，新政治應該以透明和合法為基礎，不應該以違法手段掩蓋，希望柯文哲和木可公司能夠公開相關合約與帳目，好好向監察院說明。

▲時代力量統整民眾黨與木可公關公司的關聯，並提出相關質疑。（圖／自時代力量提供）
▲時代力量統整民眾黨與木可公關公司的關聯，並提出相關質疑。（圖／自時代力量提供）

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