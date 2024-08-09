民眾黨稱「木可」授權金是管理費！時代力量轟：恐違反政治獻金法

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時力指出，疑點一：授權金用途不明。柯文哲政治獻金專戶向木可公司支付了1,300萬台幣的授權金，這一金額卻被稱為「管理費用」，用於木可代為管理的成本費用，如理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等。時代力量指出，這一說法不僅違背會計作帳原則，更令人質疑這筆費用的實際用途。民眾黨的解釋似乎與常識和會計準則背道而馳，必須進一步說明。
時力指出，疑點二：小物管理與費用問題。木可是否也負責管理「木可商店」獨賣的「KP聯名商品」？如果木可未能提供這些商品的管理費用，那麼柯文哲政治獻金專戶實際上是在為木可商店負擔成本，這可能違反《政治獻金法》第20條和第23條的規定。如果木可商店與競選活動有關，則柯文哲的競選活動還可能涉及營利行為，直接違反《政治獻金法》第23條的規定。
時力表示，疑點三：販售所得流向問題。木可除了販售KP聯名商品外，還販售「阿北加油站」的小物。如果這些小物的販售所得沒有流回柯文哲的政治獻金專戶，而是留在木可公司的帳戶中，那木可公司就涉嫌違反《政治獻金法》第10條的規定，即政治獻金應存入專戶的規定。
時力提出，疑點四：授權金的收取問題。柯文哲於2023年5月註冊了「KP」商標，並授權給木可公司。但柯文哲有沒有跟木可收取授權金，至今不得而知。如果柯文哲跟木可收 KP 的授權金，柯文哲政獻又跟木可買 KP 的授權，那就是一個「左手換右手」、「黨庫通帳戶」的恐怖故事了。
時力呼籲，新政治應該以透明和合法為基礎，不應該以違法手段掩蓋，希望柯文哲和木可公司能夠公開相關合約與帳目，好好向監察院說明。