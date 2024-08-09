福原愛88節炫照！被酸「外遇最大膽」 江宏傑坦言：今年更加完整
日本桌球天后福原愛與前夫江宏傑的離婚官司打了好幾年，雙方終於在今年3月順利達成和解，讓這場離婚官司可以順利落幕。而福原愛在爆出婚變事件後，也積極轉戰中國市場，在中國的社群平台上直播帶貨，除了整個人的體態瘦了許多之外，她也不斷分享各種服飾穿搭，讓許多網友看了之後都接連下單她所推薦的產品，讓她的直播事業越來越有起色。而福原愛在昨（8）日父親節透過社群曬出一系列出遊照，並詢問網友：「我膽子大不？」引起許多網友議論。前夫江宏傑也於昨天在透過社群抒發心情，坦言：「今年的父親節更加完整。」引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
福原愛父親節開心出遊 把蛇圍在脖子引起關注
福原愛在8日透過微博曬出一系列美照，從照片中可以看到，福原愛在脖子上圍了一條蛇，還有她躺在老虎旁邊的地上，以及手上拿著大顆鴕鳥蛋且露出驚訝表情的模樣。福原愛也在貼文中逗趣寫下：「猜猜我在哪裡？我膽子大不？」想跟網友們多多互動。
不少網友看到照片之後，都紛紛留言表示：「居然敢把蛇當圍巾」、「還行，跟老虎中間的玻璃有點多餘」、「如果沒有那層玻璃就算你膽大」、「你這個項鍊比寶格麗的還要霸氣」、「看起來好可怕」、「如果是我，放那個蛇在脖子上我絕對頭皮發麻」、「都敢外遇了，膽子當然很大」、「有咧！你最大膽了。」
江宏傑罕見發文抒發心情 坦言今年父親節更加完整
此外，江宏傑在8日也透過IG發文抒發自己的心情，他表示：「今年的父親節比起前兩年特別不一樣，更加的完整～雖然每天還是一樣持續忙碌的上班，球隊工作、藝人工作，雖然忙碌，但做自己喜歡的事情非常幸福，希望能給孩子更好的生活。」江宏傑也提到：「雖然有時候也會覺得好累啊！但看著孩子們的笑容一切都超值得啊，所有疲勞都能消除。」最後，江宏傑也祝福各位爸爸父親節快樂。