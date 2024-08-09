新鮮人免驚！北分署推初次尋職「最高領4.5萬元」 助逾千人就業
為了協助新鮮人求職，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署整合線上線下服務網，委由轄區相關單位提供診斷履歷自傳、模擬面試等服務，並且發給最高合計4萬5000元的尋職津貼與就業獎勵金，迄今協助1684名青年穩定就業，就有一名社會學系大學畢業生，跨域錄取一家連鎖餐飲企業的人資專員。
記者林則澄／台北報導
勞動部北分署表示，為了協助青年釐清方向、克服求職障礙，積極尋職進而穩定就業，推動《初次尋職青年穩定就業計畫》整合線上線下服務網，委由轄區各個就業中心、青年職涯發展中心（北分署YS）提供專人實體諮詢服務，另也同步在北分署YS、台灣就業通的Youth職涯線上諮詢平台，提供網路視訊的諮詢服務，而且線上、線下的諮詢管道，都有提供專業諮詢師一對一協助青年探索職涯目標、診斷履歷自傳、錨定個人定位，鎖定求職方向、模擬面試等多元服務。
北分署提到，去年才從大學社會學系畢業的小亭（化名），由於所學偏向理論，缺乏實務經驗，導致校園跨越職場的路上遇到不小的挑戰，直到今年她在徵才活動之中得知《初次尋職青年穩定就業計畫》，於是就在台灣就業通進行初步職業心理測驗，並且預約Youth職涯線上諮詢，安排一對一的專業諮詢服務。
北分署表示，小亭透過諮詢疏理目標、盤點各類工作價值、職能等面向，才被職涯諮詢師發現她有喜歡與人接觸的特質，於是與她找出個人亮點，凸顯她在組織溝通與管理方面的優勢，彌補缺乏實務經驗的限制，綜合評估之下，諮詢師建議她可找尋聚焦人力資源或社會工作等職務，後來就被錄用一家連鎖餐飲企業的人資專員，目前就業將近半年。
北分署指出，《初次尋職青年穩定就業計畫》專為15歲至29歲初次尋職、從事非典型工作且有意願轉為正職的族群設計而生，去年迄今協助1684名青年穩定就業，只要符合未在學、連續90日未就業，而且參加計畫次日起接受就業諮詢、職業輔導、進行求職，就可在尋職期間每月獲得5000元津貼，最高可達1萬5000元，除了發給尋職津貼，青年若在參加計畫期間找到正職工作，受僱同一雇主滿90天、180天，分別可獲就業獎勵金總計最高3萬元，若將尋職津貼加上就業獎勵金，高達4萬5000元。