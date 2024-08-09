長榮航空參加亞太永續博覽會　觀展抽「亞洲航點機票」

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長榮航空表示，為了傳遞永續理念，鼓勵民眾前來觀展，特別提供主辦單位三張亞洲不限航點經濟艙機票作為抽獎好禮；此外，在展位上也舉辦趣味互動遊戲，提供各式紀念品，以寓教於樂的方式，鼓勵民眾深入了解長榮航空在環保議題所做的各項努力。
長榮航空指出，公司積極推行各項節油措施，持續引進節能環保的波音787客機、推出E-library將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更持續規劃使用永續航空燃油(SAF)，相較傳統航空燃油可有效減少高達80%以上的生命週期二氧化碳排放；此外，為協助企業客戶與貨運代理掌握範疇三中上下游運輸的溫室氣體排放資訊，推出「綠旅行」及「綠運輸」專案計劃，期望透過使用永續航空燃油(SAF)共同達成減碳目標。
長榮航空提到，致力於實踐企業公民的角色，在堅持嚴謹的飛安管理與追求高品質的服務同時，亦在ESG領域展現積極作為，持續秉持「安全、服務、永續」的企業經營核心，攜手利害關係人推動永續行動方案，獲得標普全球2024永續年鑑(S&P Global The Sustainability Yearbook 2024 ) ESG評分前5%，並連續9年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮。