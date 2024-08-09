奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

陸媒直球問「輸羅詩芳是年紀還實力」？郭婞淳高EQ回應　全場讚翻

▲巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，中國新星羅詩芳（中）首次站上奧運舞台就奪下金牌，台灣「舉重女神」郭婞淳則替中華隊再添一面銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，中國新星羅詩芳（中）首次站上奧運舞台就奪下金牌，台灣「舉重女神」郭婞淳則替中華隊再添一面銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事中，替中華隊再添一面銅牌，達到連3屆奪牌成就，成為台灣史上第一人，而金牌則由年僅23歲的中國新星羅詩芳拿下，成績甚至三破奧運紀錄。而郭婞淳賽後被中國記者問到，相比羅詩芳「是年齡還是實力的差別？」對此，她回應「年齡還是會有差啦！我在她這個年紀的時候，也是非常的巔峰哈哈哈」，高EQ回答讓全場都讚翻。

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郭婞淳在上一屆東京奧運中，繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績，替台灣奪下該屆首金，這3項成績當時也都成功打破奧運紀錄。而羅詩芳首次站上奧運舞台，就以抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，強勢擊敗眾多好手摘得金牌，更三破奧運紀錄。

郭婞淳在東奧後，與傷勢不停奮戰，在此屆巴黎奧運中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，拿下銅牌。連續3屆參加奧運都有獎牌入袋，郭婞淳不僅是台灣第一人，更是台灣人心目中的驕傲。

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事上，最終儘管拚奧運金牌2連霸失利，但仍然幫助台灣進帳一面銅牌，拚戰精神令人相當感動。（圖／美聯社／達志影像）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事上，最終儘管拚奧運金牌2連霸失利，但仍然幫助台灣進帳一面銅牌，拚戰精神令人相當感動。（圖／美聯社／達志影像）
賽後記者會，有中國記者詢問郭婞淳：「與冠軍（羅詩芳）的區別是年齡還是實力的差別？」郭婞淳一聽先是表示：「我覺得年齡還是會有差啦。」接著她不好意思地笑了笑，展現高EQ回應：「畢竟我在她這個年紀的時候，也是非常的巔峰哈哈哈，後續還要一直訓練、比賽以及控制體重，傷勢影響也會越來越明顯。」

隨後，郭婞淳也坦言，自己上場比賽仍舊不是一件簡單的事情，「我的巔峰已經過了，30歲要維持真的不容易，加上2年多迷失又回歸正常訓練，也是不容易。」至於羅詩芳賽前就指名郭婞淳是一大勁敵，如今打破郭婞淳奧運紀錄，她對於郭婞淳的表現直言，這對自己相當有挑戰性，大家都很棒，「只是我可能好一點點。」

▲中國女子舉重新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，不但強勢擊敗眾多好手摘得金牌，3項成績也皆打破奧運紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女子舉重新星羅詩芳，首次站上奧運舞台就一鳴驚人，最終繳出抓舉107公斤、挺舉134公斤，總成績241公斤的成績，不但強勢擊敗眾多好手摘得金牌，3項成績也皆打破奧運紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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