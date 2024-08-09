獨／挪威郵輪奮進號「傳落海意外」！遊客尋獲罹難　雄獅旅遊證實

獨／挪威奮進號遊客落水罹難！百萬網紅也在船上　事故瞬間被拍到

▲雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號今年首航台灣，獲得不少台灣旅客讚賞，沒想到今（9）日卻傳出遊客落水意外。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號今年首航台灣，獲得不少台灣旅客讚賞，沒想到今（9）日卻傳出遊客落水意外。（圖／雄獅旅遊提供）

記者張嘉哲/綜合報導

雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號今年首航台灣，獲得不少台灣旅客讚賞，許多人也早已安排好行程準備出發。不過今（9）日挪威郵輪奮進號卻驚傳有遊客落水，搜救人員緊急出動之後尋獲，不過已經罹難，引起社會關注。而當時這艘郵輪上，還有百萬網紅許薇安也在，《NOWnews》也獨家訪問許薇安，還原當時在船上的情況。

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攝影師拍影片留紀念！意外拍到遊客落水瞬間

許薇安表示，自己是跟家人搭郵輪去度假，結果卻遇上有人落海，當時船上出了救生艇跟搜救人員下海找人，過了好久終於找到人，大家都在船上看救生艇上面有人躺在上面。後來回到房間換衣服的時候，發現有房間被上了封條，這才意識到原來落海的遊客跟她住在同一個樓層。

許薇安提到，當時候在船上許多的人都有看到有東西向下掉，但是因為速度太快根本看不清楚是什麼，直到後來一位攝影師說他有拍到，放慢來看之後才發現，那個看不清楚的東西竟然是遊客。但由於攝影師沒有網路可以使用，因此船上許多人就過去幫忙翻拍，趕緊通報在網路上。

▲許薇安表示，當時船上有很多人看到有東西掉下去，但看不清楚是什麼，直到有攝影師剛好在錄影片錄下事故瞬間。（圖/許薇安授權提供）
▲許薇安表示，當時船上有很多人看到有東西掉下去，但看不清楚是什麼，直到有攝影師剛好在錄影片錄下事故瞬間。（圖/許薇安授權提供）
許薇安表示，自己回房時看到有房間被封條封起來，也嚇得趕緊快步離開，完全不敢想像到底發生了什麼事。由於該名落水遊客與許薇安住在同一樓層，曾經在郵輪上碰過面，對方人還挺好的，沒想到卻在返程發生意外，也讓許薇安感到錯愕，直言：「平安最重要真的。」

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▲許薇安發現有房間被上封條，才發現自己與落水的遊客是住在同樓層。（圖/許薇安授權提供）
對於挪威郵輪奮進號有遊客落水一案，交通部航港局北部航務中心稍早表示，事件發生時該郵輪自韓國返台途中，落海身亡者為台籍30歲左右男性，大體今（9）日上午隨郵輪返回基隆港，其餘旅客則順利下船。陸續將派港口國管制員（PSCO）登船了解，並請船長須提出聲明書、海事報告及相關資料來釐清事證。

而雄獅旅遊則表示，相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，本公司尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

▲挪威郵輪公司奮進號郵輪首航高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)
▲挪威郵輪公司奮進號今（9） 日發生遊客落水事故意外，搜救人員尋獲人之後，證實已經罹難。(圖／高雄港務分公司提供)

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