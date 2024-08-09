獨／挪威奮進號遊客落水罹難！百萬網紅也在船上　事故瞬間被拍到

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許薇安表示，自己是跟家人搭郵輪去度假，結果卻遇上有人落海，當時船上出了救生艇跟搜救人員下海找人，過了好久終於找到人，大家都在船上看救生艇上面有人躺在上面。後來回到房間換衣服的時候，發現有房間被上了封條，這才意識到原來落海的遊客跟她住在同一個樓層。
許薇安提到，當時候在船上許多的人都有看到有東西向下掉，但是因為速度太快根本看不清楚是什麼，直到後來一位攝影師說他有拍到，放慢來看之後才發現，那個看不清楚的東西竟然是遊客。但由於攝影師沒有網路可以使用，因此船上許多人就過去幫忙翻拍，趕緊通報在網路上。
許薇安表示，自己回房時看到有房間被封條封起來，也嚇得趕緊快步離開，完全不敢想像到底發生了什麼事。由於該名落水遊客與許薇安住在同一樓層，曾經在郵輪上碰過面，對方人還挺好的，沒想到卻在返程發生意外，也讓許薇安感到錯愕，直言：「平安最重要真的。」
對於挪威郵輪奮進號有遊客落水一案，交通部航港局北部航務中心稍早表示，事件發生時該郵輪自韓國返台途中，落海身亡者為台籍30歲左右男性，大體今（9）日上午隨郵輪返回基隆港，其餘旅客則順利下船。陸續將派港口國管制員（PSCO）登船了解，並請船長須提出聲明書、海事報告及相關資料來釐清事證。
而雄獅旅遊則表示，相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，本公司尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。