奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

麟洋配改組成台灣「雙塔」！王齊麟曝有新角色：要做更多組織工作

▲在奧運之後，李洋即將退役，王齊麟的新搭檔為身高189公分的邱相榤，雙方將在重組後出戰國際賽。過去在麟洋配中，李洋是負責前場組織的球員，在他退役之後，過去以後場攻擊為主的王齊麟，必須承擔更多組織和領導的責任。（圖／記者黃建霖攝）
▲在奧運之後，李洋即將退役，王齊麟的新搭檔為身高189公分的邱相榤，雙方將在重組後出戰國際賽。過去在麟洋配中，李洋是負責前場組織的球員，在他退役之後，過去以後場攻擊為主的王齊麟，必須承擔更多組織和領導的責任。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在2024巴黎奧運羽球男雙項目拿下金牌，這也可說是他們輝煌搭檔生涯的謝幕戰。在奧運之後，李洋即將退役，王齊麟的新搭檔為身高189公分的邱相榤，雙方將在重組後出戰國際賽。過去在麟洋配中，李洋是負責前場組織的球員，在他退役之後，過去以後場攻擊為主的王齊麟，必須承擔更多組織和領導的責任。

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麟洋配拆夥　王齊麟、邱相榤組台灣「雙塔」

李洋／王齊麟在巴黎奧運上衛冕金牌，兩人可說是天作之合，李洋的防守、前場抽擋、拉吊和組織，能給後場的王齊麟製造許多進攻機會，而王是羽球界罕見的極品重砲，殺球極重、角度也可以打得很刁，同時他比起其他只靠身體的體能怪物，多了一些球商和球技的細膩之處，兩人球風互補，這也是他們能夠在奧運登頂的重要原因。

李洋將在奧運結束後退役，王齊麟談到此事也不免有些感傷，「現在剛結束回國 ，比賽結束當下還沒感覺，但之後想起來是蠻惆悵的，現在回想起來是有點感傷。」

王齊麟有新角色　要做好更多組織和帶領

王齊麟之前的搭檔陳宏麟和李洋都是前場組織型，188公分的他坐鎮後場、發揮重扣的優勢，如今他和邱相榤組成台灣「雙塔」，勢必得有人承擔組織和前場工作的部分，王齊麟在受訪時也當仁不讓，坦言自己在新組合中會擔任不同的角色。

「現在輪到我帶學弟 所以要更多做帶領和組織的動作。」王齊麟說他會和宏麟學長及李洋多討教，看怎麼樣在領導方面做得更好，「畢竟也是和年輕有潛力的學弟搭檔，不希望拖累人家。」王齊麟也透露他下周就會恢復訓練，希望在之後的台北羽球公開賽可以和李洋取得好成績，之後的日本公開賽，應該就會開始和邱相榤搭檔。

▲王齊麟首公開出席活動，大雨中湧入約500位粉絲應援。（圖／記者李政龍攝影）
▲王齊麟首公開出席活動，大雨中湧入約500位粉絲應援。（圖／記者李政龍攝影）

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