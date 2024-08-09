麟洋配改組成台灣「雙塔」！王齊麟曝有新角色：要做更多組織工作

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李洋／王齊麟在巴黎奧運上衛冕金牌，兩人可說是天作之合，李洋的防守、前場抽擋、拉吊和組織，能給後場的王齊麟製造許多進攻機會，而王是羽球界罕見的極品重砲，殺球極重、角度也可以打得很刁，同時他比起其他只靠身體的體能怪物，多了一些球商和球技的細膩之處，兩人球風互補，這也是他們能夠在奧運登頂的重要原因。
李洋將在奧運結束後退役，王齊麟談到此事也不免有些感傷，「現在剛結束回國 ，比賽結束當下還沒感覺，但之後想起來是蠻惆悵的，現在回想起來是有點感傷。」
王齊麟有新角色 要做好更多組織和帶領
王齊麟之前的搭檔陳宏麟和李洋都是前場組織型，188公分的他坐鎮後場、發揮重扣的優勢，如今他和邱相榤組成台灣「雙塔」，勢必得有人承擔組織和前場工作的部分，王齊麟在受訪時也當仁不讓，坦言自己在新組合中會擔任不同的角色。
「現在輪到我帶學弟 所以要更多做帶領和組織的動作。」王齊麟說他會和宏麟學長及李洋多討教，看怎麼樣在領導方面做得更好，「畢竟也是和年輕有潛力的學弟搭檔，不希望拖累人家。」王齊麟也透露他下周就會恢復訓練，希望在之後的台北羽球公開賽可以和李洋取得好成績，之後的日本公開賽，應該就會開始和邱相榤搭檔。
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