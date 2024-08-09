李多慧爸爸罕見露面！幫女兒慶生「留1遺憾」：一直為你感到驕傲

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李多慧在8月4日迎來25歲生日，粉絲特別製作應援影片，記錄她從2006年學生時期至今在球場上的俏皮模樣，裡面還有樂天桃猿應援團長「3G」和李多慧媽媽的祝福。更驚喜的是，人在國外的李多慧爸爸也難得露面，只見他戴著黑框眼鏡，看起來非常斯文，表示「嗨！多慧，是爸爸呀，真心祝你生日快樂。」
不過爸爸表示，因為行程的關係，很遺憾不能到場和李多慧一起慶祝，但還是希望李多慧能在台灣和好朋友一起度過，也感性表示李多慧能做自己想做的事情，且比任何人都更努力創造美好生活，他一直都為此感到驕傲與欣慰，「不管在哪裡，爸爸會一直相信和支持你。謝謝你成長得這麼可愛又善良，回韓國的時候，我們和家人一起補慶祝生日吧！」最後更大喊「我們的多慧，Fighting！我愛你！」
李多慧媽媽抵台一起慶生 高顏值吸引關注
今年是李多慧在台灣度過的第2個生日，生日當天她和小龍女們結束在花蓮的應援後，一起到餐廳吃飯，沒想到吃到一半，應援團團長突然拿出生日蛋糕，接著在她許完願望之後，廚房又端出隊員準備的海帶湯，讓她非常感動。
而李多慧媽媽也在現場一起慶祝，不少人發現李媽媽顏值非常高，皮膚相當光滑，和李多慧都是美人胚子。而受到許多祝福的李多慧，事後也在IG發文表示「在台灣度過的第二個生日，第一次來花蓮，大家還在這裡幫我慶生，是個完美的生日，謝謝大家一直以來的喜愛，明年也一起過生日吧！」