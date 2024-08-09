奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運舉重／「這是女的還男的？」講評性別歧視失言　公視道歉了

▲「舉重女神」郭婞淳昨（8)日在巴黎奧運女子59公斤級賽事登場，其中轉播單位公視邀請的賽評引發爭議，包括說出「性別歧視」、「矮化國格」等不適當評論。（圖／美聯社／達志影像）
▲「舉重女神」郭婞淳昨（8)日在巴黎奧運女子59公斤級賽事登場，其中轉播單位公視邀請的賽評引發爭議，包括說出「性別歧視」、「矮化國格」等不適當評論。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

「舉重女神」郭婞淳昨（8)日在巴黎奧運女子59公斤級賽事登場，其中轉播單位公視邀請的賽評引發爭議，包括說出「性別歧視」、「矮化國格」等不適當評論。公視也發出聲明，表示體育製作團隊深感抱歉，後續賽事將暫停此位講評工作。昨晚比賽輪到奈及利亞選手Rafiatu Folashade Lawal出場時，公視講評說：「這個是男的還是女的？」已經讓不少人感到不恰當，再加上他提出「「我們中國隊」，也讓很多觀眾不滿，紛紛投訴公視團隊。

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郭婞淳在女子59公斤級拿下銅牌，連3屆奪牌，創下台灣第一紀錄，最終總和235公斤摘銅，不過賽事中有些選手打扮比較「中性」，大部分舉重選手有些會剪短髮專心訓練，沒想到也被講評攻擊。

Rafiatu Folashade Lawal是非洲的舉重冠軍，也是這次奈及利亞的舉重希望，不過面對加拿大、中國羅詩芳等強敵環伺，加上台灣郭婞淳正常發揮，可惜無法奪牌。

公視聲明如下：

公視在轉播國際賽事，均事前提醒主播、講評者要注意說話用語、避免國格自我矮化、性別歧視、及外貌評論等。

很遺憾8/8 轉播女子59公斤舉重賽事，出現了講評者性別歧視的不當言論，現場主播隨即提醒「這個話題最近很敏感」而轉移話題，現場的製作人亦隨即提醒後便不再出現，造成觀眾的冒犯及不良觀感，公視體育製作團隊深感抱歉。

後續賽事將暫停此位講評者工作，我們也會加強在轉播前對主播、球評的提醒叮嚀並慎選，避免類似情事再次發生。

昨晚賽事中，舉重參賽者，有些留著短髮，體型較魁梧的選手，都容易被講評質疑，剛好今年巴黎奧運被「性別爭議」所質疑，加上林郁婷在拳擊也被誤會是「跨性別」選手，人們會因為外觀、長相還有聲音去評論他人性別，這都讓觀眾很不滿。

▲Rafiatu Folashade Lawal是非洲的舉重冠軍，也是這次奈及利亞的舉重希望，不過面對加拿大、中國羅詩芳等強敵環伺，加上台灣郭婞淳正常發揮，可惜無法奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafiatu Folashade Lawal是非洲的舉重冠軍，也是這次奈及利亞的舉重希望，不過面對加拿大、中國羅詩芳等強敵環伺，加上台灣郭婞淳正常發揮，可惜無法奪牌。（圖／美聯社／達志影像）

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