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特企／三十而立耕耘有成　全球人壽獲台灣永續行動獎保險信望愛獎

▲全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安，帶領直營通路及台南駿億通訊。（圖／全球人壽提供）
▲全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安，帶領直營通路及台南駿億通訊。（圖／全球人壽提供）

本報訊

今年適逢全球人壽三十周年，一路以來善盡企業社會責任、以行動守護台灣環境，在而立之年有豐碩成果，榮獲2024第四屆台灣永續行動獎「SDG15讓善循環成為永續解方-金級」，以及2024保險信望愛獎「最佳商品創意獎-壽險組」、「最佳通訊處獎-壽險組」雙項大獎肯定。全球人壽將持續在永續、公益、商品創新及保戶服務等多元領域深耕。

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全球人壽以「讓善循環成為永續解方」，榮獲第四屆台灣永續行動獎「SDG15讓善循環成為永續解方-金級」，由品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心代表全球人壽自經濟部政務次長陳正祺手中獲頒獎盃。全球人壽秉持著「因為愛，責任在」的品牌理念，深化對永續議題的關懷，重視氣候變遷、生物多樣性、環境污染等議題，進而打造「我的一畝田」及「我的一畝茶」契作認養專案，與國內B型企業共同推動「流域收復」，透過不施農藥與化肥的環境友善耕種方式，保護台灣特有保育物種石虎及台灣藍鵲的棲地。

十二年來，透過這項專案，已累計認養6萬5953.8公斤稻米及382.8公斤茶葉，累計減少1萬1670kgCO2-eq碳排放，並設置水田相機及AI植物辨識引擎，以監測多元物種並復育棲地，引領新創耕種方式、正向循環，讓更多農家與年輕人回流，創造土地新價值。

作為公益團體的支持者，全球人壽將所認養的農作全數捐贈予公益進行義賣，啟動「公益善循環」，將ESG策略與聯合國SDGs目標相結合，透過認養農作運用「二次公益」方式回饋社會，並廣邀利害關係人參與公益，以實現環境永續策略的最大效益。並以企業力量長期支持忠義基金會，做失依兒少的後盾。

除永續、公益領域，全球人壽同時致力於商品創新，以「全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險」榮獲保險信望愛獎之「最佳商品創意獎-壽險組」大獎殊榮，由財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明頒獎、商品部副總經理賴庭宇代表受獎。台灣2025年即將邁入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口比率將高達20%。為照顧高齡客戶保障需求，全球人壽積極開發創新高齡商品，以「買得起、用得到」的核心精神，推出【樂齡ABC專案】－【全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險(LLA)】，此項商品為業界首創高齡特定傷病險，透過碎片化式設計以降低高齡拒保率等特色。對消費者而言，即便年紀大或有體況，也有機會投保，且碎片化設計降低高齡保費的門檻，讓高齡保戶買得起特定傷病保障。

不只商品本身為高齡保戶量身訂做，宣傳部分也同樣用心，文宣配合高齡友善設計，以字大圖多的圖文解釋，並搭配語音導讀，更推出專屬網頁文章，以問答與漫畫等生動活潑的方式，讓高齡客戶輕鬆了解商品資訊與自身權益。

另外，「最佳通訊處獎-壽險組」也由全球人壽駿億通訊處獲得大獎肯定，駿億通訊處總監黃朝春代表受獎。駿億通訊處不僅於2023年促成台南市政府、好人好事運動協會、全球人壽捐贈微型保單幫助弱勢團體的美事，更與各大團體舉辦捐血活動。近年榮獲全球人壽通訊處總FYC第一名、金球盃通訊處組超級金球獎等多項肯定。

全球人壽致力提升成為金融服務業的標竿領導品牌，各方面表現亮眼，不斷超越自我。將永續發展、公司治理、公平待客內化成為企業文化，並列入員工教育訓練課程中，讓永續發展、公平待客成為企業DNA，透過保險力量，實現普惠金融目標，與世界攜手共好。

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