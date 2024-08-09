特企／三十而立耕耘有成　全球人壽獲台灣永續行動獎保險信望愛獎

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十二年來，透過這項專案，已累計認養6萬5953.8公斤稻米及382.8公斤茶葉，累計減少1萬1670kgCO2-eq碳排放，並設置水田相機及AI植物辨識引擎，以監測多元物種並復育棲地，引領新創耕種方式、正向循環，讓更多農家與年輕人回流，創造土地新價值。
作為公益團體的支持者，全球人壽將所認養的農作全數捐贈予公益進行義賣，啟動「公益善循環」，將ESG策略與聯合國SDGs目標相結合，透過認養農作運用「二次公益」方式回饋社會，並廣邀利害關係人參與公益，以實現環境永續策略的最大效益。並以企業力量長期支持忠義基金會，做失依兒少的後盾。
除永續、公益領域，全球人壽同時致力於商品創新，以「全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險」榮獲保險信望愛獎之「最佳商品創意獎-壽險組」大獎殊榮，由財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明頒獎、商品部副總經理賴庭宇代表受獎。台灣2025年即將邁入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口比率將高達20%。為照顧高齡客戶保障需求，全球人壽積極開發創新高齡商品，以「買得起、用得到」的核心精神，推出【樂齡ABC專案】－【全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險(LLA)】，此項商品為業界首創高齡特定傷病險，透過碎片化式設計以降低高齡拒保率等特色。對消費者而言，即便年紀大或有體況，也有機會投保，且碎片化設計降低高齡保費的門檻，讓高齡保戶買得起特定傷病保障。
不只商品本身為高齡保戶量身訂做，宣傳部分也同樣用心，文宣配合高齡友善設計，以字大圖多的圖文解釋，並搭配語音導讀，更推出專屬網頁文章，以問答與漫畫等生動活潑的方式，讓高齡客戶輕鬆了解商品資訊與自身權益。
另外，「最佳通訊處獎-壽險組」也由全球人壽駿億通訊處獲得大獎肯定，駿億通訊處總監黃朝春代表受獎。駿億通訊處不僅於2023年促成台南市政府、好人好事運動協會、全球人壽捐贈微型保單幫助弱勢團體的美事，更與各大團體舉辦捐血活動。近年榮獲全球人壽通訊處總FYC第一名、金球盃通訊處組超級金球獎等多項肯定。
全球人壽致力提升成為金融服務業的標竿領導品牌，各方面表現亮眼，不斷超越自我。將永續發展、公司治理、公平待客內化成為企業文化，並列入員工教育訓練課程中，讓永續發展、公平待客成為企業DNA，透過保險力量，實現普惠金融目標，與世界攜手共好。