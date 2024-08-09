明年8月起家貓應辦寵物登記　獸醫師揭「1隱憂」

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農業部近日預告修正相關法規，修法後應辦理登記的寵物，除特定寵物繁殖、買賣業者應依特定寵物業管理辦法規定辦理寵物登記並植入晶片外，貓隻從明年8月1日起，應辦理寵物登記，若違規最高可處1.5萬罰鍰。
農業部表示，民眾以合法管道取得寵物後，可先到「寵物登記管理資訊網」線上預申辦寵物登記，再把寵物帶到寵物登記機構（動物醫院），施打狂犬病疫苗，並植入晶片，完成寵物登記後，就可取得寵物登記證明。
台灣動物社會研究會主任林岱瑾接受《NOWnews今日新聞》採訪時表態支持，辦理飼主登記植入晶片，可以減少流浪動物，這也是國際都會用的做法之一，特定寵物業要求賣出去的貓要植入晶片，家貓也同步落實會更一致。
中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，並不反對家貓植入晶片，不過他提到，台灣非狂犬病疫區，新制形同家貓列管後，每年都要打一次狂犬病疫苗。
譚大倫進一步說明，施打有佐劑的疫苗，約有萬分之二的家貓可能會出現纖維母細胞瘤，治療方式就是盡快截肢避免擴散死亡，有些飼主會選擇施打無佐劑疫苗降低風險，但無佐劑疫苗要價1500元到1800元，相比有佐劑疫苗200元到300元貴上許多，希望政府研擬配套措施或是補助，降低飼主疑慮，也應有後續相關受害救濟管道。