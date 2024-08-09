郭婞淳好感度怎這麼高？「低調暖舉」全曝光　眾狂讚：完全沒負評

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貼文曝光後，不少人直言，「人美心地善良有實力」、「她每次出現就是笑笑的暖暖的」、「放掉銀牌拚金牌，心態就贏一堆人了」、「完全沒負評，根本完美」。也有許多網友指出，郭婞淳比賽之餘，還不斷做公益回饋社會，「又強又善良，獎金回饋台東鄉親，女神」、「她公益做超多的，而且很低調捐救護車，設獎學金鼓勵學生」。
郭婞淳低調善舉曝光！持續做公益回饋家鄉
郭婞淳不僅是CCSA兒童關懷協會，CCSA公益代言人，2013年她在亞錦賽奪冠後，領到國光獎金就捐贈救護車給澎湖惠民醫院；在世界錦標賽拿下金牌後，更回到母校「台東大學附屬體育中學」捐贈10萬元獎學金，勉勵學弟妹的同時也飲水思源。
2017年世大運奪金後，郭婞淳回到另一個母校「寶桑國中」，將應援T恤義賣所得40萬元及跑步機等器材一起捐出，想幫助學弟妹達成夢想，她表示：「很感念寶桑國中的栽培，因此提出回饋計畫，要協助偏鄉孩子發展體育。」
郭婞淳也一直惦記著家鄉台東，堅持要捐錢給台東聖母醫院，當時她向護理人員說：「我在台東成長，受台東的照顧很多，我要盡自己的力量回饋台東，而我也一直關注長期照顧弱勢的台東聖母醫院的需要。」郭婞淳2019年也受創世基金會邀請印製2020「婞念‧善淳」寫真月曆，並將所得全數捐助台東植物人安養服務。
而郭婞淳此屆巴黎奧運中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，拿下銅牌，連續3屆參加奧運都有獎牌入袋，不僅是台灣第一人，更成為台灣人心目中的驕傲。
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