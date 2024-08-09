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郭婞淳好感度怎這麼高？「低調暖舉」全曝光　眾狂讚：完全沒負評

▲郭婞淳在巴黎奧運奪牌，令台灣人感動不已，有網友好奇問「為何郭婞淳好感度那麼高？」不少人直言，她不僅人美有實力，還長年低調做公益。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳在巴黎奧運奪牌，令台灣人感動不已，有網友好奇問「為何郭婞淳好感度那麼高？」不少人直言，她不僅人美有實力，還長年低調做公益。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級，成功替中華隊再摘一面銅牌，為台灣史上第一人達到連3屆奪牌成就，讓台人全驕傲不已。就有一名網友好奇，雖然中華隊好手奪牌，大家都很激動，但郭婞淳奪牌，他心中卻出現一股暖流，令人感動不已，讓他好奇問「為何郭婞淳好感度那麼高？」對此，不少人認為，郭婞淳不僅人美有實力，還長年低調做公益，「完全沒負評，根本完美！」

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該名網友昨日在PTT發文，他以「郭婞淳好感度怎麼那麼高？」為題，表示台灣運動員拿獎牌的也不少，但看到其他比賽拿獎牌，心裡都是澎湃激昂，看郭婞淳拿獎牌，心中反而出現一股暖流，滿是感動，讓他好奇問：「為什麼舉重女神好感度會這麼高呀？」

貼文曝光後，不少人直言，「人美心地善良有實力」、「她每次出現就是笑笑的暖暖的」、「放掉銀牌拚金牌，心態就贏一堆人了」、「完全沒負評，根本完美」。也有許多網友指出，郭婞淳比賽之餘，還不斷做公益回饋社會，「又強又善良，獎金回饋台東鄉親，女神」、「她公益做超多的，而且很低調捐救護車，設獎學金鼓勵學生」。

▲郭婞淳克服傷勢，勇敢站上舉重台，替台灣進帳銅牌，令人感動。（圖/達志影像/美聯社）
▲郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級，成功替中華隊再摘一面銅牌，為台灣史上第一人達到連3屆奪牌成就，讓台人全驕傲不已。（圖／美聯社／達志影像）
郭婞淳低調善舉曝光！持續做公益回饋家鄉

郭婞淳不僅是CCSA兒童關懷協會，CCSA公益代言人，2013年她在亞錦賽奪冠後，領到國光獎金就捐贈救護車給澎湖惠民醫院；在世界錦標賽拿下金牌後，更回到母校「台東大學附屬體育中學」捐贈10萬元獎學金，勉勵學弟妹的同時也飲水思源。

2017年世大運奪金後，郭婞淳回到另一個母校「寶桑國中」，將應援T恤義賣所得40萬元及跑步機等器材一起捐出，想幫助學弟妹達成夢想，她表示：「很感念寶桑國中的栽培，因此提出回饋計畫，要協助偏鄉孩子發展體育。」

▲郭婞淳策略成功，保住銅牌，且放手一搏拚金的精神，令人佩服。（圖／美聯社／達志影像）
▲郭婞淳不僅是CCSA兒童關懷協會，CCSA公益代言人，2013年她在亞錦賽奪冠後，領到國光獎金就捐贈救護車給澎湖惠民醫院。（圖／美聯社／達志影像）
郭婞淳也一直惦記著家鄉台東，堅持要捐錢給台東聖母醫院，當時她向護理人員說：「我在台東成長，受台東的照顧很多，我要盡自己的力量回饋台東，而我也一直關注長期照顧弱勢的台東聖母醫院的需要。」郭婞淳2019年也受創世基金會邀請印製2020「婞念‧善淳」寫真月曆，並將所得全數捐助台東植物人安養服務。

而郭婞淳此屆巴黎奧運中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，拿下銅牌，連續3屆參加奧運都有獎牌入袋，不僅是台灣第一人，更成為台灣人心目中的驕傲。

▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運，郭婞淳舉重小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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