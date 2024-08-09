養貓需登記「明年8月上路」! 日本2022年實施　原因、爭議一次看

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根據日媒《每日新聞》報導，法案初衷是為了讓寵物在被遺棄，或因自然災害丟失時，可以更容易找到主人。被購買前植入的晶片，記錄號碼、品種、毛色、出生日期、業者名稱等，就像是一張迷你身分證明一樣。植入晶片一次要價3千到1萬日圓不等，大小是直徑約2公釐、長度約1公分的圓柱體。
此外，法案生效後，日本民眾在寵物店購買小狗或小貓時，也必須在30天內登記其資料，包含姓名、地址、電話號碼和其他資訊。而對於已飼養的人、領養人及動保團體等，則要求應努力配合植入晶片。
報導提到，雖然有些貓狗在法案提出並生效前就已有植入晶片，但1995年阪神大地震、2011年東日本大地震後，仍舊有不少貓狗失蹤的案例，促使民間團體致力於推廣晶片並建立資料庫，政府也在2019年修訂了動物愛護管理法。
爭議
不過，日媒《nippon.com》曾引述一項日本趨勢研究所2022年初實施的調查，顯示在當時受訪的340名，尚未給寵物植入晶片的受訪者中，有55.9%都無此意願，只有17.6%的人表示願意給寵物植入。
至於不願意的原因，則包括：「在生物體內植入晶片不道德」、「我的寵物一直都是待在家裡，不會走丟」、「擔心在生物體內植入異物會產生健康問題」 、「若聯絡方式變更，是否就要重新登記，手續會否太繁瑣。」
如何應對
日本英語媒體《The Japan Times》2022年4月底則報導，面對社會疑慮，日本環境部當時引用2020年的數據，聲稱當年度日本全國有7萬多隻狗貓被送往收容所，當中不少最終只能被安樂死，其中一個原因，就是因為牠們沒植入晶片，找不到主人，也難以尋得新飼主認養。
日本帝京科學大學副教授、動物福利專家Yoshie Kakuma則指出，對於植入晶片可能帶來的痛苦及安全疑慮，政府需積極公開相關數據，以減少飼主的擔憂，並不斷精進相關技術，相信飼主就不會再那麼排斥。