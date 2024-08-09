大南方科技力崛起！工研院攜南台灣產業　搶攻半導體、氫應用商機

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經濟部次長陳正祺強調，南台灣是我國重要的工業科技重地，減碳也是各企業努力的目標，經濟部未來在「智慧科技大南方產業生態系」推動方案下，將由工研院與業者合作，在台南推動下世代半導體的元件系統整合應用與展示，以及建立晶片暨系統整合服務平台。
另外，配合2050淨零排放路徑，也將積極建構零碳能源系統助攻產業低碳升級，發展去碳電力、新興能源，來使電力系統達到淨零，包括綠氨轉氫、燃料電池應用等淨零科技。盼南部產業在半導體、淨零雙主軸的帶動下，可開創出新的產業面貌，也能打造出永續的競爭力。
自2016年起，政府統籌13個部會及預算投入，強化產學研合作機制，高度鏈結相關能量，將沙崙這塊寶地，以大南方創新技術研發櫥窗的型態，吸引國際大廠進駐，引領台灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，擁有與國際競爭的能力，驅動全產業創新。
工研院董事長吳政忠提到，「南方雨林計畫」功率半導體的產業化應用，加速推動在車用電子、綠能電子、高頻通訊等領域，助產業脫胎換骨。未來，期盼在政府支持下，工研院將持續發揮跨域研發能量，助南台灣產業以科技力厚植未來競爭力。
立法委員王定宇也表示，台南沙崙9年前雖然是一片荒煙漫草，但當時便以邁向世界的重要基地為目標，匯聚一群優秀的人才，是南方大旗艦的起點，經過8年多的投入與耕耘，現在矗立著工研院、綠能示範場域、自駕車測試場域等建設，未來還有規劃中的大健康園區、百億AI產業園區等。這裡已帶動AI半導體、資通訊等產業的發展，台南也將成為世界的中心。
台南市副市長趙卿惠指出，從半導體等科技業紛紛選擇落腳台南就能發現，台南深具綠電、再生水、土地等客觀條件，另有成功大學、長榮大學、陽明交通大學等豐沛的人才，是發展科技產業的絕佳沃土。