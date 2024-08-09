勞資協商延後退休 續保勞保可領展延年金「每延1年請領多給4%」
《勞動基準法》有關勞雇雙方可協商延後強制退休年齡規定，於今（2024）年8/2正式施行，勞動部今（9）日表示，勞工年滿65歲繼續工作，得繼續參加勞工保險，嗣後離職退保請領勞保老年年金給付，因年金的年資採計無上限，並設有展延年金給付機制，可增進高齡勞工的老年年金給付權益。
記者魏妤庭／台北報導
勞動部說明指出，勞保年金制度實施時，已明定老年年金給付的法定請領年齡，採逐步提高到65歲（2024年為64歲、2026年為65歲），勞工符合法定請領年齡，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，可以依照規定請領老年年金給付。倘若勞保年金的年資採計無上限，勞工退休前加保年資皆可併計，因此投保年資愈多，請領的年金金額將愈高。
同時，勞動部提醒，勞保老年年金給付定有展延年金給付設計，勞工保險年資滿15年，過了法定請領年齡後，再提出申請，每延後1年請領，給付金額會增給4%，最多可增給到20%，並依增給計算的金額，發給到終身，活到老、領到老。
勞動部補充，勞工繼續留在職場參加勞保，仍享有請領勞保其他保險給付，包含傷病、失能、家屬死亡喪葬津貼等權益。此外，若年滿65歲以前，受有就業保險保障，遭遇資遣等非自願離職，可享有最長9個月失業給付，以及參加職業訓練期間請領最長6個月的職訓生活津貼。