外資結束連2賣、今日加碼254億　投信連買28天、台股漲598點

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國股市昨日全數收紅，其中費半指數與台積電ADR大漲逾6%，因此激勵台北股市今日回神上攻，開盤上漲342點，以21212點開出，站上5日線、半年線；隨後在電金傳全面齊揚之下，最高上漲734.5點、來到21604.6點，距離週一留下來的跳空缺口只剩24點，終場上漲598.9點或2.87%，收在21469點，10日線也成功站回，成交量為4558.28億元。此外，台股今日收周線，本周下跌169.09點，不過周K結束連3黑，拉出一根紅K棒。中小型股也同步走高，櫃買指數終場上漲5.56點或2.25%，收在252.27點，成交量為1178.72億元。
權值股全數走高，台積電開盤以927元開出，上漲31元，最後一盤爆出4326張買單，終場收在今日最高價934元，上漲38元或4.24%，貢獻大盤指數就有300點；鴻海以170元開出，最高來到172元，雖然尾盤遇到獲利了結賣壓，終場還是上漲5元或3.06%，收在168.5元，貢獻大盤指數就有24點；聯發科尾盤也遇到賣壓，終場上漲10元或0.9%，收在1125元。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、鴻海、昆盈、新光金、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、緯穎。