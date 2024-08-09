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雲豹能源倡議保護瀕危雲豹　造林守護生物多樣性

▲雲豹能源總經理趙書閔出席「Wildlife頻道開播曁亞洲貓科大復興紀錄片首映會」，與副總統蕭美琴等貴賓共同呼籲大眾關注野生動物保育之重要性。（圖／雲豹能源提供）
▲雲豹能源總經理趙書閔出席「Wildlife頻道開播曁亞洲貓科大復興紀錄片首映會」，與副總統蕭美琴等貴賓共同呼籲大眾關注野生動物保育之重要性。（圖／雲豹能源提供）

本報訊

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）致力全方位永續發展、積極保護生物多樣性。為響應動物保育，雲豹能源總經理趙書閔8月8日受邀出席「Wildlife頻道開播曁亞洲貓科大復興紀錄片首映會」，與副總統蕭美琴、印度台北協會會長葉達夫、台北市立動物園長諶亦聰等貴賓共同倡議野生動物保育之重要性。

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亞洲貓科大復興紀錄片中包含印度虎、台灣雲豹與石虎、日本山貓三大主題， 呈現各國如何復育，以及面對環境保育經濟發展的共存課題。雲豹能源總經理趙書閔表示，本公司創立時便以瀕臨絕種的「台灣雲豹」為命名，也讓我們跟雲豹有著密不可分的連結。

台灣雲豹位居山林食物鏈的頂層，對森林生物多樣性具有相當影響力；然而全球氣候變遷、棲地消失加劇下，瀕危動物如同永續能源必須被珍惜呵護。

雲豹能源深知自然生物多樣性為珍貴資產，亦是永續發展重要核心。我們戮力保護生物多樣性，支持全球多樣性保育公約，為促進永續生態發展及實現聯合國永續發展目標（SDG7 可負擔的永續能源、SDG13 氣候行動、SDG15 陸地生態）。自然環境及生物多樣性發展策略以「環境永續、生態保育、在地共榮」為三大主軸。

▲雲豹能源總經理趙書閔（左）表示，瀕危動物如同永續能源必須被珍惜呵護，未來將攜手各方單位共同促進生物多樣性！右為台北市立動物園長諶亦聰。（圖／雲豹能源提供）
▲雲豹能源總經理趙書閔（左）表示，瀕危動物如同永續能源必須被珍惜呵護，未來將攜手各方單位共同促進生物多樣性！右為台北市立動物園長諶亦聰。（圖／雲豹能源提供）
在開發案場時，本公司秉持不改變原有地貌，迴避生態敏感區域並進行環社檢核評估，採取定期水質監測、長期鳥類生態監測，同時執行生態補償計畫，建構友善環境。另一方面，輔以植樹造林以及環境教育，讓綠能、環境、生態與在地共榮發展，並透過企業永續治理監督及推動，以示保育生態環境之決心。

本公司同步實施林地保育計畫，與林業及自然保育署合作，於桃園市大溪區石門水庫集水區，認養1.07公頃林地，協助造林撫育工作。未來在林業保育署新竹分署專業造林撫育經營下，強化森林覆蓋並發揮水源涵養及淨化水源功能，提升森林碳吸存能力，幫助減緩與調適氣候變遷，有效提升生物多樣性，期望為美麗的臺灣與永續的地球盡一份心力。

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