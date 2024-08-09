雲豹能源倡議保護瀕危雲豹　造林守護生物多樣性

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台灣雲豹位居山林食物鏈的頂層，對森林生物多樣性具有相當影響力；然而全球氣候變遷、棲地消失加劇下，瀕危動物如同永續能源必須被珍惜呵護。
雲豹能源深知自然生物多樣性為珍貴資產，亦是永續發展重要核心。我們戮力保護生物多樣性，支持全球多樣性保育公約，為促進永續生態發展及實現聯合國永續發展目標（SDG7 可負擔的永續能源、SDG13 氣候行動、SDG15 陸地生態）。自然環境及生物多樣性發展策略以「環境永續、生態保育、在地共榮」為三大主軸。
在開發案場時，本公司秉持不改變原有地貌，迴避生態敏感區域並進行環社檢核評估，採取定期水質監測、長期鳥類生態監測，同時執行生態補償計畫，建構友善環境。另一方面，輔以植樹造林以及環境教育，讓綠能、環境、生態與在地共榮發展，並透過企業永續治理監督及推動，以示保育生態環境之決心。
本公司同步實施林地保育計畫，與林業及自然保育署合作，於桃園市大溪區石門水庫集水區，認養1.07公頃林地，協助造林撫育工作。未來在林業保育署新竹分署專業造林撫育經營下，強化森林覆蓋並發揮水源涵養及淨化水源功能，提升森林碳吸存能力，幫助減緩與調適氣候變遷，有效提升生物多樣性，期望為美麗的臺灣與永續的地球盡一份心力。