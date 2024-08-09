伊能靜、庾澄慶離婚15年！她破天荒「同框前夫」 粉絲：嚇死我了
伊能靜、庾澄慶（哈林）離婚15年，各自又另組家庭，檯面上不再有任何互動，不過兩人多次為了兒子庾恩利（哈利）隔空合體，伊能靜昨（8）日在微博分享一支影片，力挺庾恩利的初舞台表演，沒想到，網友看到一半，片中突然冒出她的前夫哈林，不少人訝異直呼：「這真是活久見的一幕...」、「哈林出來嚇死我」、「以為這帳號假的，確認了才回來！」
記者楊穎軒／綜合報導
庾恩利近日首次登台和大陸男星朱一龍合唱庾澄慶的金曲〈情非得已〉，以及自己的創作曲〈你的模樣〉，工作室特地製作家人幫他打氣的短片，而伊能靜離婚後幾乎不曾在粉專放上任何有關前夫的東西，她昨晚罕見轉發該影片，寫下：「你在產房來到世界上第一秒，聽到的第一首歌，在你人生的第一次舞台上，跟朱一龍合唱了。希望你知道，你是帶著愛來到人間的...爸媽為你驕傲！」
哈林、伊能靜另類同框 網友：活久見的一幕
片中，庾澄慶首先露臉，以浮誇的表情說：「哈利！第一次的現場...我很緊張，而且他還要和朱一龍一起唱〈情非得已〉，我更緊張，雙重壓力，你趕快唱吧...」接著伊能靜現身幫兒子加油並送上祝福，雖然庾澄慶、伊能靜沒有真正同框，但一起出現在同一支影片也實屬難得。
對此，網友表示：「這真是活久見的一幕，感動滿滿」、「雖然他們沒有能夠走到最後，但是相信他們當初在一起時候的真心，一定是愛慘了彼此」、「兩個都是體面人，這麼多年從來沒有為過去的是是非非多說一句話，有的是共同維護兒子成長」、「有爸爸媽媽愛的小孩太幸福了！」