台股大反攻後再大回落？分析師：短期狹幅震盪但籌碼輕盈可進場
美股昨（8）日全數收紅，其中費半指數與台積電ADR大漲逾6%，激勵台股今（9）日回神上攻，終場上漲598.9點或2.87%，收在21469點，成交量為4558.28億元。台股本周下跌169.09點，不過周K結束連3黑，拉出一根紅K棒。分析師指出，這波跌夠了，但要馬上V轉反彈站穩季線半年線還需要一段時間，估近期可能狹幅震盪，且分析師認為近期量少是好事，代表籌碼輕盈，反而建議這個時候投資人可以進場買進。
記者許家禎／台北報導
回顧本周台股大起大落，啟發投顧分析師白易弘指出，這波從2日大跌開始，主要是美國非農就業數字不如預期，市場擔心進入經濟衰退，因此促使美股修正回落，再加上7月31日日本央行升息、日圓升值，引發日圓套利交易回補導致日股重摔，美股也承壓，美股承壓的同時，外資也會對台股提款，使台股短線有賣壓。
白易弘指出，再加上國內這波24000點融資增長到一定水位，其實多數投資人已經在這個位階進場，一旦有賣壓，就會產生多殺多，一旦往下殺，就會促發融資斷頭賣壓，因此本周大跌大漲，即便近期美股回穩、日圓也不再升值，但仍多少影響台股走勢。
投資人想問，台股這波到底跌夠沒？白易弘表示，跌是已經跌夠了，但要馬上反彈站穩季線半年線，可能中間還要有震盪的區間！且包括美國就業數字、美企財報公布後，美股也要時間反彈整理，要立刻V轉上去站穩季線半年線不容易，估計近期台股恐在年線與季線之間狹幅震盪。
白易弘進一步指出，尤其融資短期2天去化345億元，融資減肥後籌碼相對輕盈，只是信心還沒有找回來，因此這兩天反彈量都比較少，但他認為是好事，因為短期內外資還是會偏向賣方，那有實力的就會進場把指數拉起來，看這邊進場應該都是有信心且籌碼相對穩定的投資人，因此他反而建議這個時候投資人可以進場買進，當出量到季線附近才做賣出的動作。
※【NOWnews 今日新聞
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