49歲黃立行淡出歌壇15年！近照見「頭髮白了」粉絲驚：歲月不饒人
49歲歌手黃立行曾是團體L.A. Boyz的一員，將美國流行的嘻哈舞蹈引進台灣，帶動流行，他單飛後發行的歌曲〈音浪〉、〈無神論〉、〈Circus Monkey〉等也都非常火紅，不過他2009年後再無發行專輯，2017年拍完電影《綁架者》後，也幾乎消失在螢光幕前。近來他才被網友捕捉到，和吳建豪一起出現在上海球場，看到他頭髮變白許多，看起來老了不少。不少網友感嘆「歲月不饒人」、「看起來真的老了，和當年完全不一樣。」
記者朱祖儀／綜合報導
一名網友在微博曬出在上海球場巧遇黃立行和吳建豪的照片，看到2人非常大方，在大廳和粉絲一起合照，只見吳建豪戴著帽子和墨鏡，看起來非常低調，黃立行則只有戴鴨舌帽，大方露出整張臉，不過可以看到他露出兩邊鬢角的頭髮，似乎都已經花白，和以前的模樣相比老了不少。
不少網友表示，「歲月是把殺豬刀，連黃立行也沒放過，不過這魅力還是滿分啊」、「年輕時候可帥了」、「黃立行也老了」、「黃立行變得好慈祥」、「黃立行不出來live了，我現在還常常聽他的老專輯」、「超級想看黃立行去披荊斬棘的哥哥啊，什麼時候可以實現啊」、「黃立行頭髮都白了嗎」、「雖然頭髮白了，但黃立行身材還是保持好好，感覺常常去健身。」
黃立行牽手徐靜蕾愛情長跑14年 感情穩定不結婚
也有人一看到黃立行，就想到和他愛情長跑14年的徐靜蕾。黃立行2010年在電影《杜拉拉升職記》與徐靜蕾相識，因而擦出愛的火花，2人一直低調交往到現在，先前還曾爆出2人祕婚生女的消息，不過被徐靜蕾否認。而先前徐靜蕾受訪，也說2人關係穩定，並沒有打算結婚，「不差那張紙證明。」
今年2月徐靜蕾還罕見在IG分享一張黃立行的背影照，雖然沒有看到他的正臉，但可以看到他身上扛了很多高爾夫球具，徐靜蕾還說「這個人是我的助理」，從互動上可以感覺到2人深刻的情感，當時就有不少人表示「最佳女友視角」、「老徐沒事多秀恩愛」、「天啊連背影都那麼帥！」