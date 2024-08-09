花蓮創新創業嘉年華「參展商數再刷新」！逾170家業者共創拚轉型

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今年四大展區分別為「美好生活」、「永續ESG」、「旅創Workation」及「數位創新」。外地與本地新創的參與呈現五五波，顯見花蓮在地創新創業生氣蓬勃，而外地新創也積極帶著解方期待能活絡地方傳統產業，以轉型開拓新契機。特別在歷經0403地震後，喚起醫療場域如何發揮科技力提升服務品質的重視，讓今年美好展區專注醫療照護解決方案的參展團隊大幅提升，不僅如此，人才作為未來產業發展的重中之重，也有不少人才媒合平台或賦能人才的新創前進花蓮。
而永續ESG不同於以技術推動淨零碳排的創業題目，參展團隊如奇萊美地創生體驗農場、可澍科技及天賜糧源等，更偏向如何賦予天然資源更多生命力，及如何用更少的破壞創造與土地鏈結，呼應更加有溫度的創業精神，同時亦把永續DNA融入青年返鄉創業；以餐飲觀光為經濟命脈的花蓮，旅創Workation參展團隊更是豐富多元，從文化議題到自然生態，從城市行銷到內容包裝等應有盡有，不只展現花蓮獨有的狹長地理環境，也以各式數位工具創造觀光產業再升級與行銷推廣的火花。
至於在數位創新的議題上，今年有超過半數的外地與海外新創帶著各式數位工具與解決方案，前進花蓮希望能以科技力推動地方傳統產業的數位轉型與升級。包括AR/VR、互動科技，又或是針對不同領域的數位行銷科技與數位治理等，協助不同場域突破營運關卡，加速花蓮產業發展接軌未來趨勢。
在地軟實力文創能量不容小覷，日、泰講者帶來產業新觀點
為呈現花蓮創新創業多元樣態，從產業切題尋找對應解決方案的新創外，在花蓮好山好水與文化多樣性下，也孕育不少具軟實力的風格創業團隊。今年，由Meet創業小聚自行號召的風格餐飲與手創品牌，集結近50家極具特色與亮點的團隊，從在地食材衍伸出包羅萬象的鹹甜食餐飲文化，到質感選物與手工技藝的傳承，更首度開闢植栽小嶼的主題，展現出花蓮在地文創產業的多種可能性。
此外，為了讓更多花蓮創業量能被看見，同時展現花蓮如何以豐富資源挹注、推動創新創業發展，Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華首度攜手地方型SBIR、新創基地進駐團隊、青年夢想家與青年鏈結地方產業專題計畫等，將微型創業團隊帶入展會平台，藉此機會觸及更多創業家與業界先進，從中將前人經驗化作養分並透過跨域對話創造無限可能。
而大會雙論壇不僅邀請到4位日籍講者與會，也同時迎來泰國知名文青市集 ArtBox Thailand的共同創辦人Phanarat Muennoi，擔任今年全球創業趨勢論壇的壓軸講者，為展會增加一大亮點。藉由Phanarat Muennoi從品牌塑造到網路社群媒體的擴散，以及對於市集內容的構思等強項，分享如何透過品牌力策劃市集活動，並藉由社群媒體的力量創造網路聲量與關注度，為花蓮在地帶來文創產業的新觀點。
Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華即將於9月27、28日在花蓮文化創意產業園區登場。無論是希望了解花蓮創新創業生態的民眾，或期待與跨域業者對話的創業家，甚至是正在尋找創業題目的你，在這場來自海內外超過170家團隊齊聚的嘉年華中，肯定能有精彩的相遇。
2024 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華
時間：9／27（五）12:00-19:00、9／28（六）11:00～18:00
地點：花蓮文化創意產業園區
地址：花蓮縣花蓮市中華路144號
免費報名觀展：https://meet373.pse.is/63b6g3