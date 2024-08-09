李亦伸專欄／奧運男籃塞爾維亞少了「運氣」！差一點拆了NBA招牌

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老美第二節最多落後17分，三節打完63：76落後13分，第四節老美打出32：15反擊幸運逆轉比賽。
塞爾維亞面對老美有幾個優勢：
1、籃板球更有優勢，雖然塞爾維亞籃球板34：33領先老美，但進攻籃板9：4，對位和身材、力量對抗，塞爾維亞都讓老美吃足苦頭。
2、老美失誤10：塞爾維亞失誤7。
3、Nikola Jokic在場上策應、主導戰局、展現攻防影響力就是塞爾維亞最大優勢。
4、團隊+戰術執行力更完美，默契十足，老美已經非常賣力玩命防守，但還是讓塞維亞打出4成75投籃命中率，並靠3成9三分命中率投進15個三分球。
塞爾維亞今年陣容和打法最大缺口就是三分球，塞爾維亞此役打出水準以上三分手氣，出手和命中都寫下今年奧運最佳表現，老美防線陷入重重困境。
第四節塞爾維亞體能受困氣力放盡，進攻、投籃、戰術跑動都受到老美最大壓迫，進攻效率下滑，老美內外火網和壓迫快速反擊奏效，終場前3分41秒老美追成84：84平手，接下來就是美國三老Stephen Curry、LeBron James、Kevin Durant主導最後局面，三老包辦老美最後13分，為美國留下勝利。
Stephen Curry神奇三分+Kevin Duarnt關鍵進攻，是老美這場幸運逆轉最主要兩門利器。
Stephen Curry三分球14投9中，砍進36分，打出神奇一仗。巴黎奧運前四戰Curry一共只摘下29分，三分球21投5中。
Kevin Durant替補出賽，全場8投4中得9分，終場前34秒，塞爾維亞89：91落後兩分，KD接獲LBJ傳球，拉開空間穩穩跳投命中，幫助老美取得4分領先。
老美贏在陣容深度和第四節體能，另外就是一點點運氣，32投16中三分球，三分命中率5成至為關鍵。
很難想像老美這場比賽5成75投籃命中率和5成三分命中率，都是超水準表現，第二節居然最多落後17分，三節打完落後13分，最終靠塞爾維亞決勝第四節氣力放盡，攻防效率下滑才驚險逆轉。
拿下最棘手最難纏敵人，NBA美國男籃金牌戰對法國，將迎來一場大勝。
塞爾維亞差一點點就要拆了NBA招牌，真是精采好看又有趣的國際賽。
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