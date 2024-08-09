不只祖父是抗日台人 翁曉玲先生陳春生曾任大法官、兩人談師生戀
國民黨立委翁曉玲挺「麟洋配」，卻說是中國人驕傲，引發爭議，綠營更諷她祖父是日本皇民，她卻要自稱中國人。翁曉玲回應，她祖父翁鐘賜曾追隨林獻堂、蔣渭水等人抗日，是抵抗日本殖民高壓統治的台灣人，一生有著大中國情懷的台灣人。事實上，翁曉玲除了家族顯赫外，她先生陳春生，更曾獲前總統馬英九提名大法官。
記者何哲欣／台北報導
現為台北大學法律學院名譽教授的陳春生，是日本東京大學法學碩士、德國慕尼黑大學取得法學博士，專長是憲法、能源法、環境法，2008年11月起擔任大法官，一直到2016年10月底才卸任。而翁曉玲是陳春生在中興大學任教時的學生，兩人相差15歲。
翁曉玲在2008年8月被馬英九提名為NCC委員，今年則出任國民黨不分區立委。
先生是大法官、妻子是立委，這樣的組合除了陳春生與翁曉玲外，綠營也有一對，即現任大法官黃瑞明，與前立委尤美女。
今年69歲的黃瑞明曾任司改會董事長、台北律師公會理事長，因推動司改的背景，由律師團體推薦為大法官，2016年獲總統蔡英文提名為司法院大法官。黃瑞明與妻子是尤美女是大學同學，也都是律師。而尤美女是在2012年到2020年擔任不分區立委，任內協助推動同婚法案。