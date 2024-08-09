奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

車庫掛台灣國旗！加拿大女將奪銀「暖抱郭婞淳」　眾一查IG超感動

▲台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運拿下銅牌，奪銀的加拿大女將Maude Charron（左），在頒獎典禮還特地上前擁抱郭婞淳，讓台灣人看了相當感動。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運拿下銅牌，奪銀的加拿大女將Maude Charron（左），在頒獎典禮還特地上前擁抱郭婞淳，讓台灣人看了相當感動。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級拿下銅牌，雖然拚金失敗，但她放棄保銀，勇敢挑戰的精神，令眾人佩服不已。奪下銀牌的加拿大女將Maude Charron，在頒獎典禮還特地上前擁抱郭婞淳，這1幕讓台灣人看了相當感動，還有人發現，Maude Charron經常在IG分享練習影片，而背後牆上就掛著台灣國旗，似乎是在致敬台灣好手。

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郭婞淳在此屆巴黎奧運中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，拿下銅牌。即使只要再增加2公斤就能直接拿銀牌，但郭婞淳選擇奮力拚搏金牌，直接增加7公斤，精神令眾人佩服不已。

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，拚奧運金牌二連霸失利，但仍進帳銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
在頒獎典禮上，奪下銀牌的加拿大女將Maude Charron更特地走到郭婞淳面前，給她一個大大的擁抱，恭喜她奪牌。2人充滿風度的互動，讓台灣人相當感動，不少人直呼：「真的很感動，這一抱是尊重、敬佩，充分表現了運動家的精神！」

而今年31歲的Maude Charron在巴黎奧運中，以抓舉106公斤、挺舉130公斤，總和236公斤的成績摘銀。她過去訓練地點幾乎都是在自家健身房，甚至還將車庫改造為練習區，也經常在IG曬出練習影片。

從Maude Charron多個貼文可見，她練習時牆壁上掛著多國國旗，其中就包含台灣的青天白日滿地紅國旗，且還是放在正中央顯眼的位置，每次訓練影片都可見台灣國旗的身影，讓不少人認為她是在對台灣好手致敬。

▲（圖／翻攝自IG@m_charron28）
▲從Maude Charron多個貼文可見，她練習時牆壁上掛著多國國旗，其中就包含台灣的青天白日滿地紅國旗，且還是放在正中央顯眼的位置。（圖／翻攝自IG@m_charron28）

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