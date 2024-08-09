莊智淵回高雄曝下一步計畫 陳其邁笑：碎念畫面很有趣
「桌球教父」莊智淵在2024奧運領軍，帶著19歲徒弟高承睿，以及林昀儒出戰桌球男子團體賽，師徒檔莊智淵、高承睿的有趣互動更是引起熱議，莊智淵被轉播拍到在場邊不停「碎唸」高承睿，這段畫面還被網友做成「皮蛋豆腐」梗圖，而莊智淵今（9）日返回高雄，被問到吃皮蛋豆腐是哪一派的，他笑回「會切一半加醬油」，但看完梗圖後，下次會試試看。
記者王德蓉／綜合報導
結束奧運賽程的莊智淵今返回高雄，高雄市長陳其邁也前往探訪。被媒體問到下一步，莊智淵表示，想做一些基層的事情，「希望自己可以達到，有些要跟長輩們討論，看明年吧，大家拭目以待。」至於是否有轉做教練的規劃或打算？莊智淵也說，還是繼續做自己喜歡做的，「在球館裡面繼續教他們，看他們能不能趕上2028奧運，教練是興趣，其他各方面都會嘗試。」
陳其邁則表示，「我想智淵做的任何計畫我們都會支持，因為他是我覺得表現運動家的精神，在球場的拚搏感動很多人，尤其日本隊打完，選手還向他致敬，我覺得不簡單，參賽不僅參賽也贏得友誼跟尊重。」陳其邁也透露，莊智淵是他的學弟，「他跟資穎都是雄中的，一路看他們在比賽，很令人感動，尤其那天看他跟承睿在旁邊比來比去，覺得很有趣，這個是團隊這樣碎碎念，假如有一些基層的計畫，我想運發局跟教育局都會全力配合。」
陳其邁也說，運動發展基金有專案教練的計畫，希望藉由運動發展基金來讓更多教練培養更多優秀的選手，「像智淵在這個球館經營就有非常多的優秀選手，希望有更多莊智淵、更多水果家族，更多優秀選手，今天還是讓智淵先休息一下，因為比賽是高壓，有時差，先讓他休息一下，想好下一步，未來也會跟智淵一起努力。」