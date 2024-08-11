今日來講股／分析師：台股短期狹幅震盪　避開消費性電子與車用

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投資人想問，台股這波到底跌夠沒？啟發投顧分析師白易弘指出，跌是已經跌夠了，但要馬上反彈站穩季線半年線，可能中間還要有震盪的區間！且包括美國就業數字、美企財報公布後，美股也要時間反彈整理，要立刻V轉上去站穩季線半年線不容易，估計近期台股恐在年線與季線之間狹幅震盪。
至於族群部分，白易弘表示有些已經公布7月營收，有的季報、半年營收都出爐，部分產業營收成長可能不如預期，投資人反彈之後可以做一些減碼。而內需營收較有成長的包括重電與營建，尤其中南部建商營收都有入帳表現都會不錯，因為土地取得成本相對較低，但售價卻可以慢慢拉高，從每坪10多萬到40多甚至6開頭，這些都對營收的挹注有顯著的幫助。至於部分重電企業營收佳，但要小心上一週反彈上來，新一周可能會回落。
另外，外銷企業因為AI伺服器相關與硬體周邊出貨持續成長，像是鴻海、華碩，近期營收成長都不錯，其中華碩Q2獲利超乎預期，單季稅後每股純益（EPS）15.9元、來到近九個季度高峰，上半年EPS賺逾兩個股本。鴻海7月及前7月營收齊創同期新高，投資人可關注鴻海、華碩、廣達，另外台積電7月合併營收2569.53億元，年增逾4成，是史上最強7月，也寫下歷年單月新高紀錄。至於消費性電子與車用電子成長性沒有大家預期那麼好，建議投資人可以暫時避開。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。