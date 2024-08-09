共機飛進台灣領空？他批國防部天天炒作已無感：慈母守中線變笑話
國防部8月6日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，6日7時至21時，共有主戰機及直升機計5架次在台灣本島東南方海域上空活動。而其飛航活動位置唯一參考點係距離鵝鑾鼻約33浬。軍事專家、中華戰略學會研究員張競質疑，共機航線已經進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空。
記者何哲欣／台北報導
張競在臉書說，參考相關數據：鵝鑾鼻距離蘭嶼41浬，鵝鑾鼻距離綠島則是57.2浬；再參考中華民國領海基線圖與領海基點地理位置資訊，看起來飛航航跡必然穿越T15與T16兩點連線，並且位於T17與T18兩點連線西側，也就是領海基線與台灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是內水，而領土陸地、內水與領海上空，就無可置疑就是「領空」。
張競說，難道都沒有人看出共機已進入我領空飛航活動。請問國防部每日都會公佈「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，天天溫水煮青蛙，搞到大家對於共機共艦日益迫近台灣本島，都淪落到無感地步嗎？
張競說，台海情勢日見惡化，主政者處理兩岸關係，每日逞口舌之快但就實質掌握海域空域來說，卻是節節敗退。從2019年4月1日開始炒作共機進入西南空域，海峽軍事活動態勢愈來愈不利，慈母守中線變成難堪笑話，如今共機在內水上空飛航運動，對外公佈後，整個台灣社會毫無反應，看來總有一天會飛到咱們家頭頂上，到那時候我們真不知道會變成什麼樣子啊！