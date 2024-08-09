奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運男籃／Kerr太晚讓「詹杜庫」合體！Green不滿：早就該換上KD

▲美國男籃差點在四強戰落敗，許多人對Steve Kerr為首的教練團調度感到不滿。Draymond Green就認為球隊太晚讓「詹杜庫」LeBron James、Stephen Curry和Kevin Durant合體了。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃差點在四強戰落敗，許多人對Steve Kerr為首的教練團調度感到不滿。Draymond Green就認為球隊太晚讓「詹杜庫」LeBron James、Stephen Curry和Kevin Durant合體了。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃在今（9）晨和塞爾維亞進行的巴黎奧運男籃4強戰中，以95：91驚險獲勝，他們差一點就可能輸掉比賽，儘管最終驚險晉級金牌戰，但還是有許多人對Steve Kerr為首的教練團調度感到不滿。Draymond Green就認為球隊太晚讓「詹杜庫」LeBron James、Stephen Curry和Kevin Durant合體了，這讓他也忍不住在社群網站X上發言：「我現在就想看到KD出現在場上！」

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在這場2024巴黎奧運男籃4強戰中，美國隊對戰塞爾維亞開局相當不利，一度落後達17分，整個上半場甚至第四節都處於落後狀態。但是Stephen Curry站了出來，全場轟下36分，率領球隊完成華麗逆轉晉級金牌戰，接下來將與法國隊對決。

Kerr調度太死板　Green發出質疑

Steve Kerr的輪換在整場比賽中都受到了球迷的密切關注，Kevin Durant在比賽前段並無太多表現的機會。連Kerr自己在金州勇士隊執教的子弟兵Green，也在比賽中發推他的質疑調度。

「我想現在就看到KD出現在比賽中。」Green在一篇貼文中寫道，然後他還對教練團的執教提出了一些批評，「有時你必須改變既定的輪換。」在比賽的那個時刻，美國隊落後達雙位數以上，出手太多的三分球，而且命中率不佳，Green對此感到沮喪，任何是時候放上決戰陣容拚死一搏了。

詹杜庫早該合體

Green很直接地對輪換做出批評，直言在比賽初期就應該讓詹皇、Curry及KD三人一起出賽，「我們無法透過角色球員來擊敗他們，這不是在貶低我們的角色球員，而是這是對手設下的陷阱。我們何時要換上最強球員？ 」

Green表示，自己也是角色球員，他一上場就會努力做出一些事情來幫助球隊，但在一些時刻，自己仍可能被換下場以符合球隊的最大利益，「（2022年）NBA總冠軍賽G4，我職業生涯中第一次遇到球隊沒有我可能更好的局面。我之所以這麼說，是因為作為一名角色球員，有時這種情況就是會發生，這就像是：『是時候派上最好的球員了。』當我們這麼做之後，球隊最終確實取得了勝利。 」


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