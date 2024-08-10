aespa演唱會5件事！出道爭議不斷仍爆紅　成首組來台連唱3天女團

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aespa是南韓SM娛樂在2020年強勢推出的女團，由4位不同國籍的成員所組成，包含來自日本的Giselle和來自中國的Ningning，以及來自韓國的Karina與Winter，4位成員皆有著各自的特色與魅力，憑著宛如AI的高顏值與精湛的實力，在出道後也迅速在全球擄獲大批死忠粉絲。
而aespa的團名由來，是取「Avatar（化身）」和「Experience（經歷）」的首寫字母組成「ae」，再跟「Aspect（雙面）」做結合，有著「遇見另外一個我的化身，體驗新世界」的含意。此外，aespa的官方應援色是極光色，每個成員都有專屬的顏色與符號，像是Karina是藍色與愛心，Winter是白色與星星，Ningning是紫色與蝴蝶，Giselle則是粉紅色與月亮。
aespa 其實是八人女團 虛擬成員是雙面化身
在aespa的宇宙觀設定裡，除了大家經常看到的4位真實世界的人類成員之外，在官方概念中，其實還有4位虛擬的AI團員，分別是æ-Karina、æ-Winter、æ-Ningning、æ-Giselle，這4位虛擬成員是依照4位真人成員的數據所打造出來的，她們身處元宇宙，aespa也因此被稱作「元宇宙女團」。
其實，aespa成員們過去也曾透露過，她們花了很多的時間去理解虛擬世界KWANGYA（光野）的世界觀，也接受她們是「八人女團」這個事實。而且在許多音樂作品的MV裡面，有時可以看到真人團員跟虛擬團員合體，讓不少粉絲都覺得相當新穎，也很佩服SM娛樂可以創造出這樣的女團。
aespa出道前爭議爆不停 團員各憑實力由黑轉紅
SM娛樂在2020年準備推出新女團aespa時，成員Karina在出道前狂被爆黑料，而其他成員們的黑料也迅速在網路上瘋傳開來，導致4位成員接連陷入爭議之中。其中，Karina最受關注的爭議事件，是她在出道之前跟朋友的對話紀錄被曝光，內容充滿了她和朋友調侃男團EXO、BTS、NCT成員長相的話語，引起大批男團粉絲的不滿，也因為她身為隊長被爆出這種黑料，讓她飽受被網友抨擊。
後來經紀公司SM娛樂發現爭議延燒不斷，趕緊發聲闢謠：「網路上流傳對我司練習生劉知珉的惡性謠言，皆是捏造和虛假的內容，除了嚴重損害即將出道的藝人的聲譽，更是對她人格的侮辱。」最後證實Karina是被刻意抹黑，公司也提出訴訟維護藝人，讓她成了討論度最高的成員。
而aespa出道前率先公佈的第一位成員Winter，憑著姣好的外貌吸引大批網友注意，沒想到後來也爆出爭議，像是被網友指控不顧貓咪意願一直狂摸貓，還發出尖叫聲嚇跑貓咪的「虐貓爭議」，以及養倉鼠結果過度繁殖的爭議，甚至還被說是整形美女，不過後來有人曬出她的畢業照，看起來幾乎沒什麼變化，明顯是天生就有好臉蛋，也有Winter的同學為她發聲：「她個性超好，素顏也很好看」、「性格非常好，是善良的人。」才漸漸化解網友的不滿。
另外，來自中國的Ningning在進入SM娛樂之前，曾以本名寧藝卓登上中國各大節目，包含《中國達人秀》、選秀《加油！少年派》以及《中國新聲代》第二、三季，直到2016年被SM娛樂的星探挖掘，才到韓國當練習生。而Ningning也被爆出黑料，說她在當練習生時，私下跟粉絲有聯絡，還互加微信創了群組，她擔任群組的管理員，更傳出她在群組洩漏公司還沒公開的計劃，引發許多爭議。
而來自日本的Giselle，是透過SM娛樂的週六公開選秀成為練習生，因為本身實力堅強，她只當了11個月的練習生就順利出道。不過，Giselle在確定要出道後，網路上便流傳她曾在日本當太妹的黑料，說她不僅會抽菸、喝酒，還經常進出不良場所，後來有自稱是Giselle高中同學的人紛紛發聲力挺，才讓謠言逐漸消散。只是，Giselle在2022年的SM家族演唱會上，跟師兄NCT合作演出《ZOO》舞台時，發生許多失誤，讓她的實力再度受到質疑，後來她透過其他的演出，展現出明顯的進步，才成功洗刷大家對她的印象。
出道不到兩年登上Coachella 開麥演出真實嗓音大獲好評
aespa從2020年出道之後，在兩年的時間裡回歸了三次，不過當時回歸的表演都沒有開麥，讓許多網友都很質疑她們的實力，再加上她們在出道之前成員們接連爆出許多爭議，讓她們在出道之後的話題都伴隨著各種謠言與批評。
不過，aespa在2022年時，以出道未滿兩年的資歷挑戰國際舞台，成了繼BLACKPINK、2NE1之後，第三組登上全球規模最大、最知名的Coachella音樂節的女團。而aespa在Coachella的演出也是團體第一次開全麥表演，團員們的真實嗓音在萬人面前初次曝光，讓許多粉絲聽了之後都相當震驚，因為她們並不像傳聞中那樣沒實力，反而是連續唱跳好幾首歌曲之後，依然保持穩定的狀態繼續演出，而身為主唱的Winter與Ningning在飆唱高音時，也讓許多人感到震撼，整場演出獲得許多好評。
aespa首度來台開演唱會 創下首組連唱三場女團紀錄
aespa出道近四年的時間，這一次是首度來台灣舉辦演唱會，當時演唱會門票正式開賣後，在短短1分鐘內全部被秒殺售罄，數萬人同時在線上搶票，可見aespa的魅力有多強大。而aespa為了回應台灣粉絲的熱情，宣布再加碼「2場」，讓所有支持她們的粉絲都能一賭偶像們的風采，她們也將於8月9日至11日，在林口體育館帶來連續三天的演出，成為第一組初次來台就連唱三場的韓國女團。
不過，團員Karina先前才傳出身體不適，缺席了在大阪的第二場演唱會，讓許多粉絲都相當擔心其他成員們的身體狀況，怕她們為了巡迴演出忙到搞壞身體，許多粉絲們都會留言給成員們，希望她們在忙碌工作之餘也要好好放鬆休息。