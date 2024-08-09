特企／台灣AI護國群山都在這！凱基新ETF「00952」8/16開始募集

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目前「00952」的前十大成分股依序為世界先進 (5347-TW) 比重 5.5%，鴻海 (2317-TW) 居次比重 5%，台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 並列第三，皆為 4.4%，後續還有聯電、英業達及光寶科等知名公司。
上述公司在AI產業供應鏈扮演關鍵角色，說到AI就要講到三大核心，算法(軟體)、算力(硬體)跟資料(大數據)，軟體也就是所謂的生成式AI，像是ChatGPT，而台灣的強項就在於算力，如伺服器GB200。背後著名的硬體供應鏈就是台積電跟鴻海等大企業，台灣更是Google全球第二大的硬體研發中心，重要性不言可喻。
為何會說台灣具有世界唯一完整AI產業供應鏈？
從晶圓生產、產品組裝到封裝測試，台灣都能一手包辦，除了大家常見的台積電跟鴻海等大型企業，供應鏈延伸出的中小型企業，在未來因應AI發展需求下，所帶動的成長動能和潛值更是00952不可忽視的蘊藏價值！
為了確保純正AI血統，在選股方面00952嚴選FactSet Level 6的AI產業並且佔總營收30%以上，剔除蹭熱度的假AI，同時每年會有兩個換股時間，5月份在電子產業淡季的時候會著重在高股息標的，至於在11月份也是旺季的時刻，就靠強勢表現拚股價！
純正台灣AI ETF「00952」橫空出世，搭上世界科技最新趨勢，用最親民價格投資整座台灣護國群山，讓現金流跟資本利得全都給你掌握！
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。