文化奧運倒數3天　妮妃雅化身「媽祖」登台：中華台北就是台灣

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文化部提到，首次登台的小事製作帶來一場《小島小宴》，是以「食物的味道」、台灣人的「熱情和微笑」為雙主軸展開，並且邀請法國舞者共同演繹，藉由一張台式紅圓桌，透過舞台螢幕同步直播與觀眾互動的真實反應與表演者特寫，不論邀請觀眾一同「走紅毯」加入《小島小宴》，抑或舞者臨場即興搬演觀眾指定的食物記憶，還是充滿創意的肢體展現與快問快答，都讓大家像是真的來到台灣的辦桌場景。
「今天觀眾真的很投入，我有嚇到。」小事製作團長楊乃璇指出，考慮館場聲音、人流等因素，所以特別透過影像吸引觀眾注意力，希望能讓國際知道「一座小島也能呈現一場巨大饗宴」。她也自信地說，不用特別去講台灣是什麼樣子，「我們就是現在的樣子，在吸收了不同國家的文化後，我們就是現在這個時間點的當代。」
另一方面，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」也在昨晚登場，呼應《寶島富麗秀》主題，不論表演者的扮相、螢幕的視覺或搭配的音樂，都很「台灣」，包括在鄧麗君〈高山青〉、張惠妹〈站在高崗上〉等的嘹亮歌聲襯托之下，瘋家女兒掀起的黃色蓋頭竟是茶壺髮型，翠綠的茶園背景搖成珍珠奶茶，舞者也在現場搖手應景，而且隨著螢幕的觀光夜市牌樓一現，各式小吃盡出，包括小籠包、水果盤、烤香腸，也被裝扮在舞者身上，搭配李愛綺的〈迺夜市〉與電音舞曲，現場發放水果造型氣球，也讓台灣館搖身成為正宗的夜市現場。
文化部表示，一連串充滿寶島特色的驚喜過後，瘋家女兒雙手合十迎接大壓軸妮妃雅，他以一席天上聖母的絕美扮相「跳了進來」，搭配張惠妹的歌聲引動全場歡呼，也讓觀眾爭相舉起手機錄下畫面，而且一眾神像也都隨著螢幕的廟門敞開莊嚴登場，妮妃雅此時換裝成為金光閃閃的黃色彩蝶，走下舞台就與觀眾互動，全場為之瘋狂，演出最後在原民古調的吟唱樂音之下，6色彩虹也在畫面中展開，台灣的輪廓閃耀便在舞台中央，還有先前號召粉絲穿著彩虹顏色服裝拼成彩虹樣貌的影片首次出現，也向世界展現台灣多元的色彩。
文化部表示，文化奧運台灣館同時容留的上限大約1500人，昨晚幾乎滿場，而且不乏穿著黃色衣服的「蕉徒」到場支持妮妃雅與瘋家。妮妃雅也在演出最後表示，「大家是否感染彩虹精神及歡欣？我知道這裡要叫中華台北（Chinese Taipei），但對我來說它就是台灣（Taiwan），謝謝台灣館的文化舞台，我很榮幸可以在海外代表台灣，謝謝大家參與我們一路的演出。」
文化部提到，文化奧運即將迎接最後2天的壓軸演出，法國時間今日晚間除了加長演出節目，也有特別邀請全球奧運選手一起進場共享勝利，歡迎民眾持續關注「台灣文化前進巴黎文化奧運」官網、文化部臉書粉絲專頁。
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