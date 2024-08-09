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奧運霹靂舞來了！林郁婷「2年前挑戰畫面」瘋傳　眾驚：全能女子

▲霹靂舞雖然是首次登奧運5環殿堂，但就連「台灣女拳王」林郁婷都曾挑戰過，她2022年練習霹靂舞的畫面近日也被網友挖出。（圖／翻攝自林郁婷IG）
▲霹靂舞雖然是首次登奧運5環殿堂，但就連「台灣女拳王」林郁婷都曾挑戰過，她2022年練習霹靂舞的畫面近日也被網友挖出。（圖／翻攝自林郁婷IG）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運霹靂舞項目壓軸登場，而台灣也派出舞蹈好手孫振迎戰，將於明（10）日出賽對上摩洛哥舞者Billy。霹靂舞雖然是首次登奧運5環殿堂，但就連「台灣女拳王」林郁婷都曾挑戰過，她2022年練習霹靂舞的畫面近日也被網友挖出，眾人全讚翻「我們的郁婷做什麼都好可愛喔」、「這什麼全能的女子啊」。

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孫振所屬舞團CITY4昨日在社群平台Threads上發文，寫下「力闖金牌戰的林郁婷，對霹靂舞也是相當有慧根啊。」只見林郁婷曾在2022年9月於IG曬出挑戰霹靂舞的影片，當時她分成3階段練習地板動作，最終成功連續排腿轉10圈，如今再度引起熱議。

▲（圖／翻攝自林郁婷IG）
▲林郁婷曾在2022年9月於IG曬出挑戰霹靂舞的影片，當時她分成3階段練習地板動作，最終成功連續排腿轉10圈，如今再度引起熱議。（圖／翻攝自林郁婷IG）
網友們紛紛眼冒愛心狂讚，「我們的郁婷做什麼都好可愛喔」、「她連做和菓子都很有慧根，這什麼全能的女子啊」、「沒想到郁婷是Double B-Girl!!!（Boxing＋Breaking）」、「節奏感跟協調真好」。

而本屆奧運霹靂舞項目中，中華隊好手孫振將代表台灣出戰，並於10日對上摩洛哥的霹靂舞者Billy，期待他將帶來展現優秀的舞蹈技巧，為台灣爭光。林郁婷則是11日將在女子拳擊57公斤級金牌戰中，對上年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），她成為首位晉級奧運金牌戰的台灣拳擊選手，寫下中華拳擊隊新頁。

▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，孫振拿門票，成為台灣第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂，並在開幕式與戴資穎共同掌旗。（圖／取自孫振IG）
▲巴黎奧運將霹靂舞首度列為正式項目，孫振成為台灣第一人，代表我國霹靂舞站上世界最高殿堂。（圖／取自孫振IG）
2024巴黎奧運霹靂舞僅有個人賽項目，共有32名選手參賽，為男子組、女子組各16人，比賽將採取1對1的「Battle」。評分標準將注重在舞蹈的創造力、個性、技術、多樣性、表演性、音樂性共6個面向，每位舞者需配合即興音樂在每回合進行60秒的表演，採3局2勝制，由評審評分總和較高者晉級。


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