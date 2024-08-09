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乾杯H1營收22.32億元　下半年「雙箭齊發」拚業績

▲乾杯集團KANPAI CLASSIC英國倫敦首店將於7月15日開始試營運，正式開幕訂於9月份。（圖／乾杯提供）
▲乾杯集團KANPAI CLASSIC英國倫敦首店將於7月15日開始試營運，正式開幕訂於9月份。（圖／乾杯提供）

記者許若茵／台北報導

興櫃連鎖餐飲乾杯董事會通過113年度上半年財報，合併營收22.32億元、營業淨利6370萬，稅後淨利3996萬，EPS1.95元。乾杯表示，今年積極調控中國大陸事業體質改善績效，隨著台灣及英國事業拓點展開，下半年營運展望審慎樂觀。

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乾杯指出，綜觀上半年，台灣消費景氣相對穩定，Q1適逢春節消費旺季、Q2集團旗下各品牌祭出週年慶活動加持，加上外販事業積極拓展業務與新服務，業績大幅攀升，台灣事業整體表現穩健。不過中國大陸營運調整、營收量體下滑及餐飲消費市場續疲，導致營業成本攀升，加上英國籌備期費用認列，壓縮上半年營收及獲利。

面對中國大陸消費市場不振，乾杯表示，中國大陸事業持續調整營運規模，保留精華商圈分店精實體質，上半年已關閉7間分店，下半年將再關3間分店，今年共計將關閉10間分店，降低中國大陸營運規模占比。為因應餐飲市場消費降級的現況，主力品牌「老乾杯」自8月起調降客單價推新菜單提升競爭力，以吸引精打細算的消費市場。

展望下半年，乾杯集團分享，台灣事業密集展店並開啟英國新市場雙箭齊發。老乾杯插旗英國倫敦，首店已於7月中開始試營運，將於9月中旬盛大開幕，營收成效將逐步顯現；台灣事業將於Q4再展4間分店以上，包含老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店，為集團營收再添新動能。加上下半年有中秋節、聖誕等節慶加持，皆將帶動下半年營運動能。
 

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