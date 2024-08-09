奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運桌球／張本智和又被逆轉！日本2：3輸法國　遺憾錯失男團銅牌

▲張本智和本屆奧運還是無法克服被逆轉的噩夢，今（9）日在巴黎奧運銅牌戰，他在關鍵第2點決勝局領先時，遭到逆轉，最終日本以2：3不敵法國，無緣獎牌。而地主法國則是首次拿下男團銅牌，本屆奧運拿下2銅的成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲張本智和本屆奧運還是無法克服被逆轉的噩夢，今（9）日在巴黎奧運銅牌戰，他在關鍵第2點決勝局領先時，遭到逆轉，最終日本以2：3不敵法國，無緣獎牌。而地主法國則是首次拿下男團銅牌，本屆奧運拿下2銅的成績。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

張本智和本屆奧運還是無法克服被逆轉的噩夢，今（9）日在巴黎奧運銅牌戰，他在關鍵第2點決勝局領先時，遭到法國王牌「眼鏡弟」Felix Lebrun逆轉，最終日本以2：3不敵法國，無緣獎牌。而地主法國則是首次拿下男團銅牌，本屆奧運拿下2銅的成績。

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張本智和又被逆轉　已成他噩夢

在本場比賽的第1點雙打戰中，法國組合Simon Gauzy／Alexis Lebrun以3：1擊敗篠塚大登／戶上隼輔。張本智和第2點和Felix Lebrun大戰5局，前4局雙方各自取下2局，2：2平手進入到決勝局，張本智和在8：6領先時，在一次來回搏殺中搶下關鍵1分，也率先取得3個賽點。但沒想到Lebrun連趕5分，反而以12：10逆轉取勝，先下一城。

張本智和上一場才經歷慘痛的被翻盤戲碼，他在對上瑞典的第5點以局數2：0領先Anton Kallberg的情況下，被對方連趕3局輸球，在落敗那一刻，他情緒低落，痛哭長跪不起。賽後日本隊教練表示張本在比賽中左腿不適，影響發揮。

法國奪男團銅牌　隊史首次

第3點的戶上隼輔以3：1擊敗Alexis Lebrun，為日本拿下一點。第4點張本智和重整旗鼓，面對法國3單Gauzy，最終以3：1贏球。關鍵第5點，篠塚大登展現韌性，多次化解對方銅牌點的壓力，但可惜最終還是以1：3敗給Felix Lebrun，法國順利艱辛拿下銅牌。

過去在桌球男團項目，僅有歐洲霸主德國拿過獎牌，總計獲得2銀2銅的成績。這一次法國奪牌，也是他們隊史首次獲得男團獎牌。這一屆奧運拿下2銅的成績。在此之前，法國在奧運拿過兩面桌球獎牌，分別是1992年巴塞隆納奧運Jean-Philippe Gatien男單奪銀，以及2000年雪梨奧運Gatien和Patrick Chila合作拿下男雙銅牌。

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