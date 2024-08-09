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陳佩琪自爆用別人名義開小草咖啡廳　周玉蔻轟：先生出事太太扛？

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪自爆違法用他人名義開咖啡廳。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪自爆違法用他人名義開咖啡廳。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（9）日自爆，柯文哲為佈局2028總統大選要開「小草咖啡廳」，不過因她有公務人員身份，所以先用別人名字開公司，「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司」。對此，資深媒體人周玉蔻質疑，「我不相信柯文哲在此事被揭爆前不知道！先生出事太太扛？將來坐牢也是陳佩琪擔？」

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陳佩琪今天在臉書表示，柯文哲一直認為2028年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足部分，就開個咖啡棧當成柯粉、小草的聚散地。原本計畫該咖啡廳要在8月6日黨慶試營運開幕，但因為她身為公務人員不可當公司負責人，所以先用別人名字開公司，等到9月退休後再換自己當負責人，因店面不好找，先把公司地址設成黨部，不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司。

陳佩琪說，「真的抱歉，我不知道這有違法疑慮」，聽柯文哲說好像有人去告發，要真是這樣，被罵也該概括承受，她已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前也絕不會用這公司做任何運作，請大家放心。

對此，周玉蔻在臉書質疑，陳佩琪臉書公開承認用兒子當人頭開設人頭公司，寫了一堆理由，最後怕出大事才說要立刻撤銷，其實就是知法犯法、遊走法律灰色地帶投機圖私利。「我不相信柯文哲在此事被揭爆前不知道！他們一家其他什麼五鬼搬運手法、避税、逃稅勾當，也跑不掉被抓包，先生出事太太扛？將來坐牢也是陳佩琪擔？」

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