投入8百萬元做當沖獲利數百萬元?假的！女子抱頭痛哭！
台中市北屯區一名葉姓女子加入LINE投資股票群組，APP帳上數據顯示已利數百萬元，葉女欲領出獲利，但平台指示她需先支付投資分成2百萬元；她前往富邦銀行北屯分行辦理貸款時，行員發覺有異並報警調查，第五分局警方當下判斷這是投資詐騙伎倆，葉女當場抱頭痛哭，因為，她已投入8百萬元到該股票投資平台！她無法面對家人。
記者鄧力軍/台中報導
113年7月31日上午10時40分許，富邦銀行北屯分行行員察覺到葉姓女子欲申請200萬信用貸款，疑似遭到詐騙，立即通報警方到場協助。中市五分局四平派出所警員溫大慶獲報後迅速趕赴現場，經詢問葉女貸款用途，葉女表示她在股市當沖交易獲利數百萬，但投資平台告知她需先支付投資分成，才能領回這筆獲利。葉女進一步解釋，她是在臉書看到推薦連結，進而加入LINE投資群組並安裝一款投資APP，根據群組內的指示操作當沖交易。
警方聽後立即識破這是典型的假投資手法，遂向葉女解釋，詐騙集團利用以假亂真的投資APP偽造出高額獲利的假象，讓受害者深信不疑。葉女得知真相後情緒突然情緒崩潰，低頭泣不成聲，並哭訴她已經匯出800多萬元到該投資平台，已沒有臉面對家人。溫警員耐心安撫葉女，並表示會受理她的詐欺案件。雖然葉女受到重創，但她仍感激警方的及時介入，避免她因詐騙而背負更多債務，警方成功阻止了新台幣200萬元的投資詐騙。
警方提醒，詐騙集團經常針對民眾渴望快速獲利的心理，投過各種交友軟體或社群媒體搭訕民眾，再利用話術誘導民眾安裝仿冒的投資APP，製造出短期當沖交易快速獲利的假像。第五分局呼籲，天下沒有穩賺不賠的投資，任何投資行為前應保持謹慎，務必多方查證，切勿輕信「保證獲利」、「短期高獲利」等誘惑。如遇疑似詐騙情況，可撥打165及110報警諮詢，避免成為下一個受害者。