陳怡叡否認愛上1400億小開！PO凶狠泳裝照被虧：富商男友幫拍的
29歲「樂天女神」陳怡叡（Yuri）擁有高顏值臉蛋及32D、24、35好身材，受封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」，她近日被爆料和身家1400億的鞋業富二代交往，儘管經紀人已經否認，但陳怡叡今（9）日分享一系列泳裝度假照，小露美胸，仍被不少心碎的粉絲虧：「富商男友幫拍的！」
記者楊穎軒／綜合報導
稍早，陳怡叡在粉專上傳數張出國旅遊的照片，這也是她傳出新戀情後首度發文，可見陳怡叡穿黑白條紋泳衣Bra，一對飽滿D罩杯雙峰、狹長事業線呼之欲出，還放送一小截水蛇腰，陳怡叡在當地小販前、獨木舟和風景區留影，貌似全素顏的她，清秀臉龐配上甜美笑容，十分勾人。
陳怡叡寫下：「一路下雨！也要盡興！樂在其中！」由於相片都只有陳怡叡單獨入鏡，充滿「男友視角」的味道，粉絲紛紛留言：「男友是小開？ 恭喜呀」、「是富商男友耶」、「除了美還是美」、「開心小叡要一直開心下去！」
而陳怡叡隨後在IG發布一則限時動態，寫下：「晚點...我有好消息要跟大家分享了！」不知是跟工作動向有關，還是感情方面，吊足外界胃口。
兩人被目擊共赴南港豪宅 經紀人代否認戀上富二代
日前，陳怡叡被週刊兩度目擊，與豐泰鞋業富二代Steven前往南港豪宅社區，兩人待至凌晨都沒出門，而啦啦隊女神男伴的雄厚背景也被起底，家族資產高達1300、1400億元，大客戶是運動品牌龍頭NIKE。對於陳怡叡和鞋業富二代Steven傳出戀情，陳怡叡經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「那天就是朋友聚會。」