日本強震引發民眾搶買物資！狂囤飲用水　專家急籲冷靜：無需恐慌

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而這間超商並非個案，在被列為「南海海槽地震防災對策推進區域」的城市，各地都出現搶買物資的民眾，尤其是飲用水最為搶手，茨城縣「HOME CENTER山新友部店」的副店長白土宗典透露，地震之後搶買瓶裝水的顧客激增，銷售量約是平時的10倍。
對此，日本各地政府紛紛呼籲民眾保持冷靜，避免囤積物資，且也不要在社群網路媒體上散播沒有根據的消息，以免進一步引發混亂。名古屋大學的福和伸夫名譽教授表示，政府針對南海海槽地震發布情報，是為了讓大家檢查日常就應該做好的防災對策，不需要過度恐慌。
福和伸夫強調，無謂的囤積物資等過度反應可能會引發連鎖效應，在如今這個各種訊息在網路上容易產生混亂的年代，呼籲民眾保持冷靜，繼續過正常的生活，將南海海槽地震相關消息視為萬一發生地震時，做好妥善規劃避難準備就好。
針對8日這起地震，日本氣象廳說明為逆斷層型，是由南海海槽地震假定的震央區內陸地板塊和菲律賓海板塊邊界的部分位移造成，並在南海海槽地震臨時情報，附註了增加「巨大地震注意」等關鍵字，提醒未來一週，民眾需提高警戒，注意地方政府所發布的地震避難訊息，發生大規模地震的可能性會比平時相對來得高。
日本政府曾在2018-2019年試算，若南海海槽發生大地震，將是規模達8至9的超強地震，最多可能造成約23萬1000人死亡，為311東日本大地震的10倍以上，209萬4000棟房屋全倒，所以這些年來一直在推動防災對策及計畫，以期在這場大型天災真的到來時，盡可能減少災損。