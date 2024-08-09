長榮航空7月營收再攀高！H1賺破千億大關　年增15.3%

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空指出，7月為暑假旺季，整體載客率近9成，歐美澳長程航線量能穩定成長 ; 日本及東南亞的峇里島、峴港、宿霧、清邁等旅遊航點需求強勁；港澳線受惠暑期親子客源訂位顯著攀升。貨運方面受惠台灣AI伺服器及晶片急單不斷、大陸電商包機需求維持旺盛，整體貨運表現仍呈現價量齊揚的局勢。
長榮航空與合併子公司2024年第2季合併總營收新台幣553億7400萬元，較去年同期增加13.9%；合併本期淨利為新台幣82億2,000萬元；歸屬母公司淨利新台幣77億8,800萬元，每股盈餘新台幣1.44元。長榮航空與合併子公司2024年上半年合併總營收新台幣1,072億8,900萬元，較去年同期增加15.3%；合併本期淨利為新台幣133億8,700萬元；歸屬母公司淨利新台幣125億100萬元，每股盈餘新台幣2.31元。
長榮航空分析，今年上半年延續旅遊出行及商業交流需求熱絡，積極運用機隊運能，機動加密長程線班次及區域航線旺季換大機型，並開航高雄-香港、恢復桃園-松山愛媛，以擴大市場份額，以及高載客率及高票價繼續推升成長動能，1~6月全航線客運營收增加新台幣110.9億，年增17.9%。
長榮航空今年上半年航空貨運受惠於大陸電商、AI出貨需求增加及海運塞港由海轉空之外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，運量年增15.4%，單位收益年增1.8%，貨運營收增加新台幣34.1億，年增17.4%。