菜鳥兵體虛被操翻？醫師示警勿過度操練　行氣散助氣血循環

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▲最近高溫炎熱，如果本身耐受性差一定要評估自身狀況，避免體溫調節出問題、身體不能負擔。（圖／shutterstock）

▲一旦發現病兆，除了補充水分及適時休息之外，也可以透過行氣散或中藥材的幫助，來達到身體平衡。（圖／shutterstock）

▲高溫操演還是隨時可能發生身體疲勞，透過充分的休息或食療來幫助身體更有效的復原。（圖／shutterstock）

▲醫師建議，時刻觀察自己是否出現病兆，透過充分的休息，以及像是補充行氣散這類型傷藥，來幫助身體更有效的復原。（圖／醫師提供）

台灣最近當兵議題討論熱度高，尤其今年起，義務役的兵役時間，從4個月延長至一年，讓不少沒有經驗的菜鳥兵都「嚴陣以待」，而且在當兵受訓操練的過程中，難免有些撞擊造成身體損傷狀況，醫師也提醒，在操練課表進行時，千萬要衡量自身的健康狀況，不要過度勉強。翰鳴堂中醫師賴睿昕分析，菜鳥兵在操演時，一定要評估自身的狀況，加上最近高溫炎熱，如果本身耐受性差、不常在戶外活動的菜鳥兵，突然密集的操演，可能會造成體溫調節出問題，又或是抗壓性不足，導致身心靈不能負擔，以及辛苦的操課訓練，種種因素都可能伴隨著胸悶、內傷、心悸、過度換氣，以及頭暈中暑等狀況，除了補充水分、暫停操課，以及適時休息之外，可能也要透過行氣散等中藥材的幫助，來達到身體平衡。至於就中醫的角度，菜鳥兵該如何改善這類問題呢？賴睿昕醫師強調，建議這些菜鳥兵們，一旦發現自己產生病兆，建議要馬上休息，千萬不要硬撐，導致身體更大的損害，另外可以透過像是蘇木、五加皮幫助舒緩筋骨，一些碰撞、傷害，也可以透過三七、紅花活血化瘀，另外軍中生活有壓力，像是丁香、鬱金、冰片、香附等藥材，可幫助情緒的舒緩，還可以透過其他中藥材加強消化道機能，解除壓力問題，或是直接透過行氣散的補充，都能幫助菜鳥兵，改善身體狀況。菜鳥兵進入服役生活不必過度擔憂，但是頂著高溫辛苦的操演，還是隨時可能發生身體疲勞、碰撞內傷等損傷，建議要聽從醫師的建議，時刻觀察自己是否出現病兆，透過充分的休息，以及像是補充行氣散這類型傷藥，來幫助身體更有效的復原。