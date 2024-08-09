陳佩琪爆開小草咖啡廳恐違法 林俊憲揭3疑點直呼「怪怪的」
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（9）日自爆，先前找人成立「小草咖啡廳」的作法，恐有觸法疑慮，對此，民進黨立委林俊憲表示，整起事件越來越撲朔迷離，越解釋問題越多；他同時拋出3大疑點，直呼「怪怪的！怪怪的！」
記者陳佩君／台北報導
陳佩琪今在臉書表示，柯文哲為佈局2028總統大選，要開設「小草咖啡廳」，她規畫退休後有意願開店，因公務人員不可當公司負責人，所以先用別人名字開公司、入資10萬元，待退休後換她當負責人，又因台北店面不好找，先把公司地址設成黨部；她直言，她不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，「我已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前也絕不會用這公司做任何運作」。
對此，林俊憲在社群網站表示，陳佩琪說，將公司地址先設在黨部地址，方便收信，但民眾黨稱「並非黨公職，個人生涯規劃，毫無所悉」，「所以民眾黨的意思是說，就算不是你們黨內的人，隨便什麼阿貓阿狗用你們黨部地址開公司，甚至還有代收信件服務，但你們都不知道、不知情，隨便人家亂搞囉？」
林俊憲拋出3大疑點，第一，假設陳佩琪真的是在講那間詭異的傳媒公司，該公司負責人明明是掛自己的小孩，怎麼會用「別人的名字」描述？
再來，林俊憲說，都想好是要為了咖啡店成立的公司，為何要叫「資訊傳媒」公司？資訊傳媒咖啡廳？「又是某種阿北的偉大新發明嗎？」
最後，林俊憲質疑，原文中間還插入一段沒頭沒尾的描述很奇怪，什麼小額現金捐贈、事後轉帳，是在幫某些金流打預防針嗎？